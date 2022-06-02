美感細胞由三位台灣交通大學的畢業生創立，他們發起了一個美感教科書計劃，理念是：「給我們一本課本，我們給孩子一座美術館；創造一個產業，改變一個社會；讓設計成為教育最好的助力。」

未來，你是否想像過課本還能扮演什麼樣的角色？

我們發現台灣的孩子，花在課本上的時間超過上萬小時。如果課本不再只有知識傳達，而是可以兼具美感的薰陶，那十二年後，有沒有可能因此影響台灣一代人的美感？於是我們開始再造教科書，重新設計與排版，讓孩子從小耳濡目染用心的配色、線條、插畫風格，用他們從未見過的表現手法，打造一個美的環境。

「給我們一本課本，我們給孩子一座美術館。」

相較於廣建美術館，重新設計課本可以產生的瀏覽時數是孩子們去美術館的數百倍。而教科書也是最公平的媒材，不分城鄉差距，人人都可以擁有一本精心設計的課本，從小給予孩子更多生活中美的刺激與元素，培養孩子們對於美的感受與創造力。

我們來一起欣賞一下美感教科書系列課本的精彩設計吧！

寶島台灣的教材設計，已經走在了我們前面

▍中國古典神獸 ✕ 語文常識

（瑞奇看天下提供）

以中國古典神獸作為主角，結合每一冊的語文常識，開啟學生對國文學習的興趣，收集完六個神獸，也代表完成六冊的學習！

❶ 麒麟 ✕ 工具書與標點符號

❷ 白虎 ✕ 造字與書法

❸ 玄武 ✕ 詞類與句型

❹ 朱雀 ✕ 題辭與書信

❺ 騰蛇 ✕ 對聯與熟語

❻ 青龍 ✕ 生活用語

▍六冊巨幅卷軸，自由排列拼接

六冊課本封面一字排開，可以發現每一冊的視覺都能拼接在一起，宛如卷軸一般水平延伸，象徵學無止境。

南一書局 國中國文系列封面

設計規劃：Bito

專案統籌：美感細胞

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再來看一下國文課本內頁的設計：

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國文：

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數學：

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寶島台灣的教材設計，已經走在了我們前面

圖形中各自發散的色彩，一眼望去像是神秘的宇宙，你聯想到什麼呢？

國中三年級的數學學習重點在「圓的性質」、「三角形的內心、外心與重心」，設計師將圓形和三角形融入封面設計，三角形看似被圓形包圍，但也可以想像成，以三角形重心為圓心所畫成的圓。

奇幻、強烈的風格帶給國中生不同的視覺體驗，數學不只是數字、圖形的呈現，更是廣大的宇宙般，等待著學生去探索。

培養孩子讓自己去找出線索，用推理的方式，一步一步去找出答案。

我們希望先回到需求面 ，讓資訊能明瞭地呈現 ，可以被孩子快速吸收 ，然後設計師再幫他安排好的位置 ，使其好被使用 。 我們不是使用繪畫風格、美術風格來帶領單元的主題 ，是以主題為主 ，設計是讓她更加強實用與知識吸收的視覺。

（瑞奇看天下提供）

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七年級數學的封面將學生要學到的代數符號「x」作為主視覺設計。畫面中利用篩檢法找出質數球、以水族箱上的刻度表達正整數的概念、以及計算機教學，都是本冊課本之教學內容。

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為什麼有很多孩子會討厭與害怕數學呢？

因為孩子通常只認識數學計算的面向

數學其實有非常多元的面貌

能經由探索和觀察來學習，甚至運用在創作當中！

數感實驗室 Numeracy Lab 要給孩子上一堂不一樣的數學課

結合 10 年以上數學教學經驗及史丹佛大學成長型數學思維理論

將數學知識與生活經驗結合

學統計，可以用 m&m 巧克力

學機率，可以用擲筊

學幾何，可以用伊斯蘭藝術

透過線上課程影片、動手操作再到知識介紹

完整構築孩子對於數學世界的認識與想像

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對於低年級的教材，強調寓教於樂，讓學生在遊戲中掌握數學知識和定理。

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自然科學

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natural science

南一國中自然課本，由設計師劉克韋設計，以光的原理為主題，利用玻璃器皿將光的色彩重新折射，創造有趣的視覺效果！

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▍最好玩的科學書《如果風看得見》

設計細節解析：風，是一個看不見的現象，新竹的孩子成長過程一直都有風的陪伴，但如果要幫助他們學習風的相關科學知識，應該要如何呈現呢？

《如果風看得見》為結合「文學、藝術、科學」的跨域繪本書，以新竹特色「風」為內容，用最簡單好懂的語言，讓孩子認識風的原理，例如透過新竹飛官以飛行經驗形容，以「手托」來形容「逆風」讓飛機起飛，學生不僅可學習風的原理、應用等各類知識，還能依照操作本，折出戰鬥紙飛機，與風互動。

此外也希望運用美感繪本與特殊互動設計，打造一套 最好玩的科學書，將科學知識與新竹在地文化結合，用最生活化的例子和互動設計，帶著孩子們瞭解風、學習風的科學知識。

▍雙封面設計，是繪本也是教材本！

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三大主題本就運用特殊的 Z字裝幀 來呈現，讓繪本故事先引發孩子的學習興趣，再進入教材本作深入的知識學習。

▍好玩的互動設計，讓風看得見！

使用 光柵特效、打凸加工、賽璐璐片、局部上光 、互動拉頁 等方式，結合故事情節與知識學習內容，讓印象更深刻，也讓學習變得更好玩。

英語

English

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physical education

▋美感教科書第三季 #體育課本篇

（瑞奇看天下提供）

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嘿，出來打球囉，記得以前上體育課，總是球來就打，其實除了掌握打球的基本姿勢之外，更要懂得肌肉運用與防護，才有辦法做出正確姿勢，並且避免運動傷害！

其實這些重要知識一直都放在課本裡，但是體育課本在教學現場的使用率低，希望透過這次的重新設計，讓大家重新拾起這本讀物，課餘時間也能輕鬆閱讀學習，就當帥氣運動漫畫看也很棒啊！

▋不只是課本，更是超熱血運動漫畫

❛ 漫畫有一種魔力，我們的頭腦會自己去彌補那些不存在的影格，在翻的時候可以看到漫畫的節奏性和動態的連結，再透過擴增實境或動畫影像的拍攝，我們讓體育課本能真正動起來。❜ —— 黃顯勳 / 日日 247visualart共同創辦人

繪圖分鏡呈現 更能放大重點

漫畫不但讓課本變得有趣，繪圖方式更能呈現不同視角，特寫重要畫面，設計師把體育課本中的球類運動姿勢＆步驟，透過漫畫分鏡詮釋，對於動作步驟的理解更清晰、更全面！

結合AR 讓課本真正動起來

比起文字條列，動態的身體運動更能透過視覺圖像增加記憶度。以漫畫搭配 AR 擴增實境，掃瞄課本中的台灣黑熊icon，就能看見動態影像示範或運動傷害解析，讓體育課本真正「動」起來！

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防災教育

Disaster Prevention Education

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當災害來臨時，你具備足夠的防災知識嗎？近年來地球正處於氣候變遷的危機中，極端氣候的衝擊在全球各地加劇。台灣日常面對地震、颱風等高災害風險的環境，災害防救同時也是教育須重視的議題！

《 2020防災教育花路米電子報 》的成果冊，匯整了學校防災教育推動與落實情形，並報導全世界防災教育現況，協助師生、大眾持續精進防災知識與觀念！

▍ 呼應逃生情境 封面簍空創造立體空間感

封面的裝幀採用簍空設計，營造出立體空間感，呼應在防災中逃生的情境，引發讀者閱讀的興趣。

▍ 內頁插圖、資料視覺化，減少閱讀負擔

設計師將原本多為文字的版面，轉化以生動活潑的插圖 輔助，更能直觀呈現重點，也將較生硬的資料視覺化，減少閱讀的負擔，幫助讀者更有效地吸收資訊。

家庭聯絡簿

Disaster Prevention Education

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聯絡簿除了有提醒作業的功能，更重要的價值是它乘載了孩子、老師、家長三方的日常溝通。在資訊吸收多元的時代，團隊希望能藉由聯絡簿，引導孩子開始認識與表達自我。設計師針對不同年齡段的學生並結合地域特點設計了豐富多樣的聯絡簿，精彩紛呈。

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學生反饋

student feedback

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看完寶島台灣的教科書設計，回過頭來再看看我們的教材設計，是不是有一種想哭的感覺？是因為祖國大陸缺人才嗎？從前幾年電影節海報到最近的教科書事件，說明我們大陸人民的審美在不斷提高，我們需要的是符合時代審美、賞析悅目的設計，我們的下一代：祖國的花朵更需要優質教科書的滋養，希望不久的將來，祖國大陸的孩子也能用上有美感、有趣味的教科書！

（瑞奇看天下/自由撰稿人） 頭像

（本文來源：「瑞奇看天下」今日頭條號）