台股指數在1月5日盤中創下18,619的歷史新高點之後，行情急轉直下，5月11日下修到15,616點的波段新低。短短幾個月，指數狂瀉3,000多點，上市櫃總市值一口氣跌掉逾8兆元，投資人損失慘重。尤其是對近幾年才新進場，被暱稱為股市小白的投資人而言，這次大跌的確是一場震撼教育。雖然近幾天股市有較大幅度的跌深反彈，但未來走勢仍是撲朔迷離。

近幾年台股的投資人結構出現了大轉變。2017年底台股總開戶人數共999萬戶，年齡層低於30歲的占比不到1成。「年輕人不買股」、「台股老化」等，都曾是當時立院質詢的熱門話題。而在這之後 ，隨著數位化的推進，低薪、低利率環境的刺激，以及當沖交易稅減半，盤中零股交易開放等政策的推動，四年來，國內證券開戶數截至5月底止，已來到1,222.82萬人，且其中20至40歲以下投資人大增近百萬人，近二年更是新開戶的主力。

這批新進場的股市小白們，幸運的一進場就遇到了一路創新高的多頭行情，陸續有從股市創富脫貧，從此財富自由的捷報在坊間流傳。然而，今年行情大逆轉，不少個股回檔幅度高達五至八成，崩跌的走勢讓昔日由小白們造就出的航海王、鋼鐵人、蜘蛛人等熱潮逐一退去，小白們自嘲現在變韭菜族。

台股總交易量能已從去年高峰時單日6,000～7,000億縮減到現在僅剩2,000億多，代表散戶指標的零股交易今年前4月則逆勢成長近52％，其中，台積電零股股東人數不斷創高來到82.58萬人，占台積電總股東人數135萬人的61％。

此外，定時定額投資也大幅成長，現在每個月穩定投入金額超過50億以上，平均月扣款人數約56.36萬人，日前本報頭版還揭露，4月前三大ETF合計淨流入逾330億元。由於散戶的投入，台股被動式操作的ETF，已取代台股主動式基金。

然而，新世代的投資人，投資經驗僅短短幾年，沒有經歷過股市多空循環，也沒有經歷過股市去泡沫的空頭市場洗禮，更沒見過通膨對市場造成的威力。今年股市回檔3,000點，算是遇到了空襲的初體驗，不過，就市場跌幅而言，本波段最大修正幅度約15％，相比過往的空頭修正幅度來看，不過是小巫見大巫而已。

回顧台股過往最大修正波，出現在1990年，當時受到鴻源案及證交稅實施衝擊，指數由79年2月12日的12,682 點歷史高點反轉，在8個月內爆跌萬點，直到2,560點才止跌。更不用提此高點紀錄，在歷經30年後才再度被打破。

另外，1997年亞洲金融風暴，加權指數兩年間由10,116 點跌到5,474點。2000年網路泡沫化，指數由10,202點跌到3,446 點。2007年美國次級房貸風暴發生，指數從9,295點跌到4,089點，每次台股回檔幅度都達五成之鉅。

最近不少評論分析，把目前金融市場氛圍與2000年網路泡沫相提並論，認為數位貨幣熱，猶如當年的.com熱潮，成了泡沫的一個指標，且當年美國聯準會將利率從4.75％升至6.5％，也與現在升息的政策方向頗一致，而當年那斯達克指數波段跌掉73％，這次美國啟動升息，全球QE退場，後續衝擊威力實不能輕忽。尤其回首過往歷史走勢，驗證股市再好，也不會一直是多頭，投資還是要有風險意識才好。

就行情變化來看，今年市場接踵而至的利空，包括美國升息、全球QE退場、俄烏開戰、通膨上升、大陸封控、本土疫情爆發等，每一項都是重磅級的考驗，從資金面，信心面、基本面來看，對資本市場的影響既快速又猛烈。資金雄厚的外資法人在前兩年分別在台股賣超5,395億元與4,540億元，今年又提款超過7,000億元，對台股，台幣造成雙殺效果。然而散戶卻看好台股具備比其他金融市場更具優勢的三好條件（企業獲利好，配息高，本益比低），無懼外資出逃，寧願把自己的閒錢優先用來投資台股。

不過近月在行情大跌下，有人僅因544元而被申報違約交割，也有年輕人因投資失利而跳樓輕生的不幸消息傳出。我們期盼主管機關要活絡金融市場，讓市場長期穩定的發展，除了要開放投資新工具外，也要配套作好教育宣導，讓市場資訊更加透明，幫助小股民建立正確的投資理財觀念，並做好風險評估管理，不要讓小股民在市場劇烈震盪時，淪為被收割的一群。