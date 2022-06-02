國防部總督察長室日前於軍媒宣導「合理管教」，並列舉相關案例，仔細一看，三個案例居然有兩個是下屬不服上級的管教，因而產生辱罵或毆打上官的行為，顯然國軍多年來對於不當管教的防範已有顯著成效，反而是因為上級長官過於保護士兵，基層領導幹部夾在中間，往往成了受氣包，對上對下都為難 。

軍官因為經管及職務歷練的關係，在一個單位任職的時間都不長，所以「鐵打的士兵、流水的官」，部分士官兵在單位待久了，環境、任務都熟悉，甚至初任的軍官還要他們的協助來進入狀況，久而久之成為「地頭蛇」，對長官管教有意見，才會依資歷發生士兵犯錯還辱罵輔導長、士官長毆打值星官的情況發生，若是士兵驕縱，基層幹部管不動，又何來戰力可言？

然而，國防部的結論是基層幹部缺乏管教實際經驗及官兵法紀觀念不足，現實的情況是，若是一個軍校正期畢業生，在軍校至少有管理學弟妹三年以上的經驗，缺乏的不是經驗，而是國防部下授給基層幹部的權限太小。過去士官兵不服管教或辱罵上官，除移送法辦外，尚可關禁閉、送軍紀輔訓隊、明德班等，還可出軍紀操、禁足甚至於減薪等，幹部滿手武器。當然不是要倡議嚴刑峻法，而是不給幹部適當的威信及管教手段，只希望他們做知心的大哥哥、大姊姊，那幹嘛要來軍中接受磨練。

我們絕對支持部隊合理管教，更厭惡許多不肖長官藉勢藉端去羞辱、凌虐部屬，但是現在反而倒過來，志願役士兵若稍不如意，動輒以不續簽來威脅長官，或是揚言要訴諸媒體，給長官好看，搞得基層幹部想管也不敢管，軍隊之所以是軍隊，還是要其紀律性及嚴整性，現在老兵欺負新兵已不多見，老兵欺負新官倒常聽聞，真是苦不堪言、官不聊生。

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