5月25日，中國國務院召開了一個前所未有的會議，會議名字叫做「全國穩定經濟大盤電視電話會議」，會議規模10萬人，上到國務院中央各相關部委，下到縣級別的領導，全部被要求參加會議。中央開這樣規模大會恐怕以前沒有先例。這次會議沒有多少重大的新政策、新舉措，會議只圍繞著一件事：穩經濟，並讓這種精神深入下去、穿透下去，能夠真正具體的執行。

之後，5月31日，國務院公佈了「穩經濟33條」的政策細則，這些政策細則包括了7項政策、5項貨幣金融政策、6項穩投資促消費政策、5項糧食能源完全政策、7項保產業供應鏈穩定政策，以及3項保基本民生政策。可以說，這「穩經濟33條」與常規只依靠財政與貨幣政策不同，屬於全面運用政策工具，希望面對當前嚴重的經濟形勢，重新啟動新冠疫情後的經濟復甦，化解當前中國經濟困境。在「穩經濟33條」中，第17項則是專門關於平台經濟發展的舉措。

第17條要求，促進平台經濟規範健康發展。出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，在防止資本無序擴張的前提下設立「紅綠燈」，維護市場競爭秩序，以公平競爭促進平台經濟規範健康發展。充分發揮平台經濟的穩就業作用，穩定平台企業及其共生中小微企業的發展預期，以平台企業發展帶動中小微企業紓困。引導平台企業在疫情防控中做好防疫物資和重要民生商品保供「最後一公里」的在線線下聯動。鼓勵平台企業加快人工智能、雲計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域技術研發突破。可以說，這是對4月29日中央政治局關於平台經濟健康發展精神的具體化，也可能意味著平台經濟一年多的專項整改已經接近尾聲，政府對平台經濟的「強監管」政策可能會出現重大轉變。

對此，市場反映基本是上正面的，比如上海綜合指數從5月27日的2863點到6月1日上漲到3182點，漲幅達11%；深圳創業板指數由2122點上漲到2429點，漲幅達14.5%，兩市的成交量大增。香港恆生指數由19665點到上漲21295點波幅達8.02%；香港恆生科技指數3981點上漲到4433點，漲幅達11.8%。阿里巴巴、京東、美團、騰訊等四大科技平台企業的股票上漲幅度更大，及成交大增。但是，其股價還是波動較大。金融市場如此強烈的反應，意味著政府對大型科技平台企業的「強監管」政策可能出現重大的轉向，市場投資者開始重拾對中國數字經濟的信心。但是，投資者對政策的可預期性還是不是十分明確，從而使得大型平台企業股價的波動在所難免。

可以說，從2021年初大陸政府開始對國內大型科技平台企業進行反壟斷及防止資本無序擴張的「強監管」政策以來，中國對數字經濟及平台企業的政策出現了突然調整。這種調整不僅讓市場及平台企業不知如何應對，更是讓國內外投資者對股市信心大為喪失。這不僅讓大陸股市三大指數大跌，更是讓香港恆生科技指數直線式暴跌，香港恆生科技指數從2021年2月10686點，暴跌到2022年4月18日3974點，下跌的幅度達63%以上。有些大型科技平台企業的股票暴跌比這還要慘！中國平台企業的股票市值曾失去了10萬億元（人民幣，下同）。這是什麼概念，比中國所有上市銀行的總市值還要大。因為，如果中國股市基本上是由政策所左右，而這種政策的不確定性更是增加股市的不確定性及風險。如果與股市相關的政策出台與實施更多的是隨意性及不確定性，這自然更是會增加這種政策不確定性的風險。面對這種巨大風險，投資者只能逃為上策。在這種情況下，股市豈能不暴跌？

在2021年，我就指出，近年來中國經濟之所以能夠出現空前的繁榮，很大程度上與中國數字經濟發展與繁榮有關。而平台企業是數字經濟載體，平台企業的活力、動力及發展程度就意味著一個國家數字經濟的發展程度及競爭力。有研究表明，平台企業已經是中國國民生產總值（GDP）和總要素生產率（TFP）增長最重要的貢獻者。在2001年-2018年間，粗略定義的「數字經濟部門」對GDP增長的貢獻達到了四分之三（74.4%）。雖然在此期間，中國經濟的TFP增長一直在不斷減弱，但數字經濟部門的TFP卻保持持續的正增長，對於穩定經濟發揮了關鍵性的作用。還有，2008年-2021年中國平台商務交易得到迅速的發展，中國的網路交易額由0.13萬億元，到2021年上漲到13.09萬億元，漲幅達100倍以上。可以說，也正是這個期間，不僅中國經濟總體規模躍升為世界第二大經濟體，而且中國的數字經濟也成了世界第二大規模。這是基本的事實。近20年來，中國的數字經濟之所以能夠取得巨大成就，並比肩於美國，很大程度上就是與騰訊、阿里巴巴、京東、美團等大型科技平台廠商快速崛起有關。

可以說，數字經濟帶動了當前人類社會經濟的空前繁榮，中國更是分享了這種成果。不過，應該看到以數字經濟為主導的數字化技術也引致了人類社會的劃時代的變革及人的理性行為選擇的途徑和方式的質的飛躍，由此形成了新的生產要素、新的交易工具、新的資源分配方式、新的產業組織形式等，並由此驅動了人類社會生活方式、人的行為方式及企業商業模式發展了根本性變革。而平台廠商是這種根本性變革的主要載體，平台廠商的競爭與壟斷也出現了新的方式。平台廠商的本質特徵是網路效應。平台廠商之間競爭既不是市場價格的競爭，也不是科層式企業組織之後，而是平台廠商之間的網路協同化或策展機制的競爭。所以，平台廠商的競爭可以是，平台廠商之間的競爭、平台廠商與平台參與者的競爭，及平台參與者與參與者的競爭。這自然導致了平台的網路效應是多層次和極其複雜的。平台廠商的策展機制就是要促使平台廠商積極的網路效應不斷地擴展和做大，減少或排除消極的網路效應。所以，平台廠商之間競爭性質與傳統管道企業的市場競爭完全不同，平台廠商之間的競爭本質上主要是策展機制的競爭或網路協同化的競爭。

也就是說，如果平台廠商沒有網路規模或非線性增長肯定是不成功的，但佔有巨大的市場份額的平台廠商同樣可能出現凹型崩潰，關鍵就在於平台廠商的策展機制能否興利除弊。所以，數字經濟時代的平台廠商的競爭與壟斷已經發生了巨大的變化，傳統經濟理論中的市場結構、市場佔有率、市場支配地位、公平交易、反競爭行為、價格歧視等概念已經無法來評估平台廠商行為是否為壟斷了，否則容易導致嚴重的誤導。2021年中國對平台廠商的反壟斷，基本上還是以傳統概念及傳統標準作為平台廠商壟斷與否的標準，這自然無法有效治理平台廠商的壟斷行為，也無法引導平台廠商走上健康發展之路，反之則導致了2021年國內數字經濟的全面收縮。可以說，當前中國經濟的嚴峻性，其中一個重要的原因就是與2021年對數字平台廠商「強監管」而導致數字經濟的全面收縮有關，所以，這次中央政治局會議和國務院的「穩經濟33條」對平台經濟政策的轉變，應該是一種重大的政策糾偏，調整以前對平台廠商「強監管」的方式。

在「穩經濟33條」中，除了重申「出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施」之外，還強調「充分發揮平台經濟的穩就業作用，穩定平台企業及其生中小微企業的發展預期，以平台企業發展帶動中小微企業解困」。可以說，這是中央政策文件首次明確地提到平台經濟與中小微企業的共生關係和帶動關係，反映一個健康的平台經濟生態環境，不僅與中小微企業的發展沒有衝突，反之，更可是互利共贏、相輔相成的。這種提法既糾正過去對平台經濟發展的一些偏見，也可增加投資者對平台經濟政策的信心。

不過，這些平台經濟政策的糾偏舉措，還是有一些問題沒有明確。一是平台經濟的所有制結構問題。比如，早些時候有一種看法，認為為何平台經濟是民營經濟所主導，為何不是各種所有制共存。但實際上平台經濟的結果完全是市場選擇的結果。中移動及聯通比如任何一家平台廠商進入數字經濟都要早，國家給予的支持政策也多，但這些國有企業有充分的資源卻為何沒有發展起來，這是一個非常值得研究問題，並非僅是表面現象可看清楚的。而這個問題不明確，會影響未來平台經濟健康發展。二是一年多來為何政府推出的強監管的政策會導致中國數字經濟突然收縮，影響到當前中國當前的經濟形勢，其原因何在？但是到目前為止，政府對此還沒有進行認真反思過。如果對此沒有進行深刻的反思，是很難把握到當前平台經濟發展之實質及所面對的問題的。如果這樣，也就無法制定真正適應平台經濟未來發展的政策。所以，如何重振中國的平台經濟，如何重振平台經濟投資者的信心，最為核心的問題就在於要讓平台企業及投資者對相應政策有明確的預期，減少其政策的不確定性。這是當前中國平台經濟能夠健康持續發展的最為重要的方面。所以，對當前這些舉措的實際的效果如何，我們還得進一步觀察政府的政策取向，還得看政府對平台廠商的「強監管」政策在觀念上是否能夠出現真正的調整。

（作者為青島大學經濟學院教授）

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