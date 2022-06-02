不久前文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，立委蔣萬安旋即主張應將中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去七十年來所有對這片土地付出與努力的台灣人民。蔣立意甚佳卻也正中執政黨下懷，馬上由促轉會接手建議轉型為「民主歷史記憶館」，美其名是彰顯從反省威權中孕育民主，更煞有其事地找來多個民間學會辦競圖，7月起向全民徵件，翌年4月舉辦成果展。執政黨為「卡蔣」可謂心機用盡。

文化部與促轉會哥倆好，挑明了「搞事」能力比偕同防疫更重要，否則為何哪壺不開提哪壺，選在疫情累積確診暴增到200萬人次火燒眉頭之際，大膽挑動反蔣議題。先不說促轉會這回「急不可耐」的轉型正義是否符合當下民意期待，光是七月徵件、來年四月辦成果展的時間安排，足可推敲是為年底地方大選北市長選戰埋地雷。

不難看出，極有可能執政黨預判年底北市選情不佳，尤其現今防疫不力，全台民怨彌重難消，讓綠營幾乎看不見年底勝選曙光。因此必要時開始轉移焦點，將選舉議題由防疫總檢討、民生經濟漸衰等不利綠營選情進展的重要選舉議程，透過壓倒性的黨政媒優勢，直接導向至民進黨最內行的反中議題，屆時隨時可讓蔣家後代身分的蔣萬安陷入早就安排好的議題地雷中難以抽身，豈不妙哉?

只能說，中正紀念堂轉型議題的本質，注定要隨著民進黨執政天怒人怨的時間點，以及蔣萬安從政職位轉換的轉捩點時機，變成民進黨操弄民意的基本籌碼。早拆不如晚拆、留著還能養寇自重才是民進黨內心真正的盤算，並視選情需要，將中正紀念堂轉型議題轉化為製造國家認同、族群心結嚴重對立的選票絞肉機，才能消費蔣家到一滴不剩的境地不是?

台語朗朗上口的「人掠厝拆，雞仔鳥仔掠甲無半隻」，原意是徹底破壞到無以復加，不留餘地。從綠營2016年執政以來，「假轉型正義之名，行台式文革、政治清算追殺之實」種種極具針對性政治報復手段之凶狠程度來看，就算中正紀念堂還沒拆，其對人民情感撕裂與政治信任的破壞程度，早已是「雖不中亦不遠矣!」。（作者為自由撰稿者）

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