史上內容最空泛的「台美21世紀貿易倡議」1日晚間公布。行政院得意地宣稱，此項倡議可以做為推動貿易協定的路徑圖，雙方將展開談判，目標是談判完成後可獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。鬧了半天，萊豬也進了，軍購數量金額也破紀錄了，結果，IPEF落空了，BTA、FTA也沒有，只畫了貿易協定談判前路徑圖的一個大餅？

細看所謂「倡議」的11個議題，更顯這項所謂的推動雙方貿易協定的路徑圖，空洞沒有實質內容，更沒有具體可以操作的項目。

隨便舉幾個例子吧！何謂「推廣以勞工為中心的貿易」？是美國要開放台灣人才准入？還是要開放美軍美人來台擔任雇傭兵？何謂「掌握數位貿易所帶來的利益」？台美雙方在數位金融、貿易、行動支付的進程遠遜中國大陸，兩個弱者抱團取暖，能期望甚麼成果？台灣能源政策還在「以肺發電」，碳排放淨零政策虛晃兩招，要如何「支持環境及氣候行動」？「協助中小企業」和「國營事業」這兩議題也很搞笑。幾時聽說過美國有國營事業？而美國的中小企業占美國經濟比例幾多？如何協助台灣中小企業？

11項議題中，我們唯一舉雙手贊成的便是「反貪污」。經驗顯示，軍火交易和國與國之間的「特殊形式交易」，最容易滋生貪污。美國真有意與台灣合作反貪汙，那麼，首先要停止對台的「不樂」軍售。其次，可與台灣反對黨合作，徹查台灣政府介入口罩、快篩劑產銷定價以及疫苗採購過程中的可疑之處，並對民進黨強行通過國務機要費除罪，全黨挺貪汙一案予以嚴厲譴責。當然，美國若能停止參眾議員假借挺台之名來台強銷美國產品更佳。

倡議內容公布後，行政院畫蛇添足地強調，此項倡議以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。美國自己都不是CPTPP會員國，台灣憑一紙空洞的倡議就有利參加CPTPP？民進黨是欺負台灣老百姓好騙？還是自我感覺良好到糊塗了？

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