國軍年度大事漢光38號演習兵推才剛平安落幕，原以為逐步恢復地安、航安及飛安等戰訓基本前提，沒想到空軍再次發生一級事件，造成一名甫放單飛，未來將衛戍我台海領空的雛鷹飛行員不幸殉職，愁雲慘霧瞬間籠罩，士氣再次跌到谷底，不安氛圍凌駕三安。

飛機失事調查需耗時年餘，回顧以往調查報告，不外乎機械故障、天候因素及人為疏失等三大要因，在未有明確事證前，任何針對該起事件肇因預判都不客觀也不公道。囿於朝、野立場不同，攻訐彼此任內沒有編列足額的修護器材預算，甚至在飛機汰舊換新上互噴口水，更有綠媒趁機消費罹難者，歸咎是源自台海局勢緊張，戰機必須頻繁升空攔截，人力吃緊下，間接造成揠苗助長，趕鴨子上架的情況。

嚴肅審視台灣國防預算，以2022年為例，編列新台幣3726億元，如再加上海空戰力特別預算2373億元，竟高達6099億元，較2021年增加1565億元，裝備大幅度添購，人力又沒有成正比擴編，再想想近期美國政要頻繁訪台推銷軍售，台灣不僅沒有銀兩，更沒有人丁，根本難以負荷合理的戰備整備。

國民黨不管執政與否，皆反對軍備競賽，反觀民進黨雖呼應附和，卻仍繼續配合美國操作兩手策略，蔡英文的震驚遺憾就像行禮如儀的客套話，不僅很多飛行員走了，更多潛在危機風險都來自根本的兩岸政策方向。該檢討的絕不是辛勤的第一線國軍弟兄，該究責的應是那些造成官僚殺人的政客。

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