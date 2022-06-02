日前民進黨強渡關山，不管社會之反對聲浪，硬是將國務機要費加以除罪化，這也為陳水扁的貪汙解套，民進黨真的該改名叫做貪污黨了。

回顧整體國務機要費案，即是2005年某大企業的副董事長購買定價新台幣105萬元的鑽錶，送給陳水扁的兒子陳致中當做是結婚賀禮；但是吳淑珍不喜歡這顆鑽錶，吳淑珍就拿去精品店要換貨且還要打折，最終還用發票請領國務機要費！

但國務機要費應該用在公務上，豈能拿來買鑽錶，更扯的是多筆陳水扁所經手的國務機要費的支出都不清不楚，陳水扁一直講說費用的支出都是用在秘密外交，到最後被發現都是中飽私囊，也沒有所謂的秘密外交，這不是貪汙，哪個是貪汙？

陳水扁的貪汙且詐騙台灣人民的事證就擺在眼前，但民進黨對此事充耳不聞，只會強力護航，說穿了，陳水扁是貪汙詐騙犯，民進黨就是同謀與幫兇，民進黨沒有撥亂反正的道德勇氣，卻淪為貪汙與詐騙集團的幫兇，自甘成為犯罪集團的同夥！

陳水扁就好比流亡美國的中國商人郭文貴，兩人都是靠著偷拐唬騙維生，近年來郭文貴發行了「喜馬拉雅幣」、「喜幣」，近日又說要推出「躺平幣」，每個都話題十足，但都是在詐騙。

郭文貴就在一場直播中就表示，美國、中國、阿聯酋三個國家正式把喜幣作為國家儲備貨幣，而且喜幣馬上將上看十萬美元一枚，真是把喜幣誇獎上天了，但喜幣這就是一個徹頭徹尾的騙局，沒有一個國家給他發金融牌照，更沒有一個國家給他弄協力廠商的支付牌照，這是一個不能兌現，也賣不出去的幣。

畢竟貨幣發行是一種龐大的金融工程，沒有國家的允許，沒有金融機構的允許，沒有大公司的介入，那都是一場空。所謂的喜幣和喜支付的美好前景全都建立在郭文貴的嘴上，其實根本沒有一家商家承認，這樣的做法就跟詐騙集團一樣。

郭文貴日前也搞了一個叫Gclub的抽獎，而這些抽獎活動都有一個特點就是沒有實物在現場，沒有公證機關。這些獎項都是拖了又拖，沒有人拿到實物。郭文貴的騙局一局接一局的推出，就是一條見不得光的黑色詐騙鏈條，而鏈條通向的終點就是投資者的錢財。

因而當陳水扁遇上了郭文貴，兩者之間一定會有聊不完的話題，畢竟一個是在做政治詐欺，帶領著民進黨，欺騙著全體台灣人，另一個是在做金融詐欺，賣給社會大眾一個不值錢的虛擬貨幣，但是，該來的報應也一定會來，各種作假也只能是徒勞無功，白費功夫，善惡終有報，騙人的好日子也終將會到頭。（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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