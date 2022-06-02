民進黨政府於6月1日晚間大張旗鼓地召開了宣布《美台21世紀貿易倡議》（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）的記者會，約莫同時，美國僅由貿易代表署以一篇不浮誇的新聞稿對外交代。

這份倡議不須雙方主管官員簽名，是國際間常見無法律約束力的政府間文件。若說這次是台美經貿關係的「重大突破」，則須再斟酌。

首先，《倡議》稱為達成「具高標準的承諾和經濟上有意義的結果之各種協議談判，規劃一份遠大的路徑圖」，但跟過去一樣，並未提及經貿自由化的終極目標，而且裡面洋洋灑灑寫了11大項，仍是以過去我多屆政府所謂「堆積木」、各領域能做就先做的方式為之。

記者會中，行政院特別強調，《倡議》的目的就是要推導至雙邊自由貿易談判，現在先談打基礎的部分，至於雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA）本身，等美國政府完成內部程序就可展開談判。這就是「堆積木」的另外一種說法。

其次，《倡議》未見降低關稅、市場准入、貿易自由化等邁向台美雙邊自由貿易的重要渠道等文字，反而1994年《美台貿易暨投資架構協定》（TIFA）涉及了相關議題；此次《倡議》若不包括前述議題，又如何積極有利於雙邊自由貿易談判的進展？民進黨政府為何不請美國專心在《貿易暨投資架構協定》下繼續協商？

甚至去（2021）年12月宣布的《美台科技貿易暨投資合作架構》（TTIC，非簽署之協定），聚焦半導體、電動車、5G三大領域，雖夾雜著美國與中國大陸的政經競爭，但其直接瞄準擴大雙向投資，深化經貿連結，似也優於內容詞藻豐富卻可能讓台灣「備多力分」的《倡議》。

第三，《倡議》與《美台貿易暨投資架構協定》及歷屆會談的議題和方向有些重疊，例如貿易便捷化、技術性貿易障礙、農業等，但也有些似不在後者會談裡或較少見的「新」議題，例如促進以勞工為中心的貿易、支持環境與氣候行動、中小企業貿易等。

這些所謂「新」的議題，目前看似與拜登（Joe Biden）政府在美國國內力推的政策方向相同，而且提到的內容常帶有原則性或價值論述，例如保障勞權、交換資訊、支持弱勢社群等，雙方本來就不會有歧見。未來是否真有「重大突破」的助力，還需雙方真正實踐後才能確知。

最後，美國在《倡議》中似對雙邊自由貿易協定仍有所保留，或想繼續以美國利益為先，要台灣全讓了，才對相關協定鬆口。而根據實際執行政策者的說法，這種《倡議》很可能是「只見影子不見人」、「把幸福感鎖在華麗的原則性語言中」。

沒有美國明確地將雙邊貿易協定等詞當成共推的終極目標，而且未能將降稅、市場准入等關鍵作法納入的話，這樣的《倡議》充其量只是在賣台灣一個希望，或讓台灣在多個對外自貿談判不順時覺得找回一點幸福感。能把《倡議》宣傳得這麼重大且具幸福感，我也是醉了。（作者為國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授）

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