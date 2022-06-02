我曾經在一篇文章中談過，中東文化人遭西方灌輸了一套虛假的中國史觀，那套史觀從頭錯到尾。在那篇文章裡，我只談了連西方帶中東在「中國古代史」領域的誤會。這似乎有種喜劇性，但是錯的古代史目的是導向錯的近代史。

2022年4月2日，半島紀錄片頻道官網上，對一部紀錄片《茶葉——中國飲料征服世界的故事》進行截圖介紹。（作者提供）

2022年4月2日，半島紀錄片頻道官網上，對一部紀錄片《茶葉——中國飲料征服世界的故事》進行截圖介紹，上圖為截圖之一。而上圖所附的文字說明為：據中國神話所講，茶葉是在公元前2727年由乾隆皇帝偶然發現的，茶樹的一片葉掉進了煮沸的水裡，而他喜歡那滋味和香氣。——可見中東文化人對中國歷史沒有基本瞭解。

同一官網在2022年1月9日以圖文形式介紹一部關於茶、咖啡和可可的紀錄片《杯中歷史》，上圖為插圖之一。（作者提供）

同一官網在2022年1月9日以圖文形式介紹一部關於茶、咖啡和可可的紀錄片《杯中歷史》，上圖為插圖之一，文字說明為：傳說，神農皇帝（emperor）在一棵樹下燒水，樹葉掉在水裡，於是發現了茶。而在正文裡則說，神農皇帝發現茶，是在五千年前。——中東人對中華帝國和中國皇帝形成了刻板化印象。

中東文化人誤以為清朝與西方勢均力敵

我介紹過，很多中東人只是模模糊糊地培養起印象：中國自古就是帝國，是「中華帝國」。也有一些知識分子知道「清朝」，他們得到的信息是，清朝是一個帝國，是中華帝國的一個朝代，有作者使用了「清皇（帝國）朝」的定名。但是，不管知不知道清朝，中東精英大多都被灌輸了一套虛假的近代史觀，他們對此深信不疑並隨時在文章中散播：

近代，中國一度國勢衰敗，飽受饑荒、戰亂、貧窮、落後之苦，那一段苦難史不是始於清朝中後期，而是發生在「帝國」被推翻之後。

在中東媒體精英的筆下，中國人民苦難的原因，不是清朝的腐朽與落後，也不是西方帝國主義的侵略與掠奪，而是「革命」，是革命黨人推翻帝制的惡果。一個偉大和強悍的帝國被亂黨搞垮了，於是中國失去了保護力量，便陷入了混亂與災難。

此版謬論，並非中東人的原創，發明權在西方右翼學界。近年，很多中東精英開始嘗試瞭解中國，季辛吉博士的著作就很受他們的重視。2022年5月8日，《中東報》發表了一位沙烏地青年作家沙吉朗的專欄文章《<論中國>及「後美國之世界」的狀態》，文中稱《論中國》為「大作」。該文透露，《論中國》只有第一章（即《中國的獨特性》）由一位教授翻譯成阿文，並由那位譯者進行了介紹。由此可知，不懂英文的阿拉伯人看不到該書後面的章節。

沙吉朗對季辛吉的觀點深信不疑，在文中大段引用《中國的獨特性》，其中包括《國際關係觀念：公正還是平等？》中的一段：「它（中國）從來沒有在平等的條件下與任何其他國家保持過連續和持久的接觸，這是因為它從來沒有遇到過一個文化和規模相當的國家……」（此據阿文轉譯）

季辛吉涉及中國的論述中，有一條關鍵的立論，也是西方右翼的主流觀點：1840年以後，西方只是來向中國尋求平等。

在西方人製造的版本中，十九世紀中葉開始的中西衝突，是中華帝國蔑視和拒絕世界的延續。西方世界建立了所謂威斯特伐利亞體系，那個體系的原則之一是各國之間地位平等。西方不過是前來向中國討個平等，要求中國接受西方那合理的世界秩序，放棄把其他國家視為次等社會的「公正觀」，承認西方人不是野蠻人，並且與西方進行全面交流，結束閉關鎖國，卻遭到了中國的拒絕。於是，西方不得不動用武力，強迫中國改變，進入「國際社會」，亦即西方建立的世界秩序。所以，結論就是：

根本沒有發生過西方對中國的侵略，只是「相互衝突的制度近距離接觸」。對中國的侵略，那根本不是侵略，那只是中國人自己的說法而已。西方國家只是向中華帝國要求平等，尋求最基本的、被視為文明人的尊嚴。

季辛吉至少還能顧忌歷史事實，即1840年以後真實發生了哪些事。像他那幾代的中國學家大致都是一樣的路數，他們承認，清朝氣數已盡，被推翻是必然的。但是，西方右翼中國學家提供的版本模糊了雙方的實力對比，把清朝描述成強者。他們出於「帝國崇拜」的心理，不去觸及晚清的腐朽和衰敗、統治階級普遍的昏聵和愚昧，相反，他們把晚清政府描述成強悍的帝國機器。同時，為了維持中國為「加害方」的理論，他們刻意抹殺西方在中國侵略、掠奪、殖民的嚴重程度。

不知何種原因——尚待我們進一步瞭解，在中東人那裡，西方人製造的版本發生了進一步的扭曲，幻化出徹底背離史實的「歷史印象」。可能是由於信息屏蔽的原因，在中東媒體上活躍的各路人才普遍誤以為：十九世紀的中西「近距離接觸」類似2019年川普對中國挑起的貿易戰，只不過方向相反——中華帝國（他們中很多人簡直就沒有清朝的概念）為了阻止歐洲商品的流入，就對歐洲發動了戰爭。歐洲人打贏了，總算獲得了通商許可，從中國這裡賺了幾十年錢。除此之外，中國毫髮無傷。

更有甚者，中東人普遍以為，鴉片戰爭僅僅涉及鴉片貿易。2020年12月16日，半島紀錄片頻道官網介紹一部紀錄片《茶葉戰爭》，其中如此講述：

紀錄片《茶葉戰爭》詳細介紹了19世紀蘇格蘭植物學家羅伯特·福爾琴的旅程，他成為歷史上第一個工業間諜，因為他使英國得以竊取茶樹苗並將茶種植在印度，從而，當英帝國和中國之間爆發那場被稱為「鴉片戰爭」的戰爭之時，英國得以取消中國茶葉的進口。

而在那一重大轉變之前，英國多年間一直依賴進口中國茶，其價格很高，而且必須用白銀來交換。後來，英國改而用在印度種植的鴉片毒品交換，那時的很多中國人都對之上癮，這導致中國政府發起了一場禁毒運動，並與英國進行了持續多年的戰爭。

持續多年的戰爭……？

那篇報導的截圖之一，文字說明為：英國人從中國進口茶葉，原本以白銀交換，後來改為用在印度種植的鴉片毒品進行交換。（作者提供）

中東媒體人從來不提半殖民地的租界、被掠奪的海關、治外法權、巨額賠款、八國聯軍、火燒圓明園……也不提，一直到1940年代，西方軍艦可以沿著長江任意航行，直入中國腹地。——因為他們真的不知道。

捧清朝意在否定革命的意義

關於清朝中後期的偽「史觀」有多方面的妙用，包括導向一條更加扭曲的結論：既然帝國非常強大，那麼革命就完全是不必要的。

如此肯定「大清帝國」、否定革命，大概也非中東人的原創，而是來自西方。英國作家西蒙·溫切斯特首版於2008年的李約瑟傳——《中國的戀人》（The Man Who Loved China），曾榮登紐約時報暢銷書榜，扉頁列了整整四頁歐美主流媒體的稱讚，包括《華盛頓郵報》、《紐約書評》、《華爾街日報》等。書中就替乾隆爺哭廟：

當李約瑟到達（抗戰中的中國）時，這一景像已經改變了，呈現著中國的新的傷感現實。隨著絞刑架們（顯然是指辛亥革命，用法國大革命的斷頭台來指代武昌起義）的突然出現，古老的中華帝國倒塌了，它的天朝宮廷陷落在恥辱裡。

就此，這個國家開始了漫長的努力，從數千（thousands of）年的帝國統治中脫殼而出，一時成了動亂之邦。它因十來個地方軍閥的勢不兩立而破碎；新輸入的各種意識形態都充滿野心，互相衝突，讓它沸騰；貪婪的外國力量奪走了它的主要城市和沿海地區。恥辱的頂點在於日本入侵，由1937年正式開始，當李約瑟來到時，已經形成了對這個國家的三分之一的領土的佔領。

……

其中包括帝國本身的突然垮台。到了1920年代，中國的軍閥們互相混戰，數百萬的人在無窮無盡的內戰中死去，還有數百萬人忍受著在任何其他地方都難以想像的貧窮，大多數外部人看待這個國家的眼光，普遍地是一種不屑、鄙視和被徹底激怒的混合。

在那一版本的「歷史敘事」裡，根本不提革命的不同階段，更不提孫中山先生及其同志的名字，只籠統地運用一個概念「革命」，把近代中國的全部革命史加以否定。

在該版本中，民國的災難性局面不是西方侵略和殖民引發的後果，而是中國人自己的過錯，是中國人鬧革命的過錯。

這一段偽造的「歷史」很容易引發全世界精神保皇派的共鳴。在今天的中東，海灣諸國、約旦、摩洛哥都是君主制國家，它們最痛恨弒君的俄羅斯和推翻國王的伊朗，好像終結奧斯曼哈里發稱號的凱末爾也不受待見。此外如伊朗、伊拉克、阿富汗等國由於當前國勢不振，人們普遍對昔日的王室產生懷舊情緒。因此，那裡的人們張臂擁抱了西方投喂的偽中國近代史，真不真不重要，關鍵是能給心靈以安慰。

伴隨著打造偽史，美國人又進行了一場成功的戰略忽悠，給自己塑造了一個非常美好的角色，那就是古老帝國的引導者——始終在真誠地、滿懷尊敬地試圖引導那個自高自大的帝國。美國要把中國納入「美國主導的世界秩序」，那不是什麼帝國主義行為，只是想教會中國懂得平等，學會按照一套新的方式與世界交往。清末便是那樣，奈何中國人放棄了美國那一選項，卻去追隨人類的浪子法國人、孽子俄國人，結果造成帝國垮塌，國家陷入災難。

不得不說季辛吉等高才戰鬥力爆表，目前，中東精英普遍相信這種說法。

對晚清的錯誤印象引發連環誤判

一旦中東精英模模糊糊地相信，一直到1911年，帝國——如今冷戰史專家文安立開始推銷「大清帝國」了——都很強大，那麼就觸發了腦海風暴。

近年，中東人開始注意到中國是「二戰」的主戰場，在那場世界大戰中扮演了重要角色，期間還與美國結成同盟。他們就完全不明白中國在二十世紀的真實狀態了。他們以為，中國多災多難的局面只是持續了從1911年到1940年代的短短二三十年，從二戰起，中國就開始恢復強國的角色。

2021年4月10日，阿聯酋《海灣報》上，一位黎巴嫩擁華派作家在文章《中國震驚世界了嗎》中就如此告訴阿語讀者：

「1937年至1945年的中日戰爭後，中國開始扮演其歷史上（曾經擁有）的角色。對日戰爭的勝利使它成為一個世界大國，然而，負責掌管這個國家的中國民族主義者沒有達成美國對他們的期望，與此同時，毛與共產主義者們建立起力量，並著手接管政權。1945年，甚至在毛澤東於1949年宣佈共產主義中國誕生之前，中美之間就開始了真正的強權對抗。儘管兩方都知道，在貿易、投資、環境、科學等所有領域進行合作符合他們的利益，但對抗還是開始了。無疑，越南和朝鮮的戰爭是這場早期中美衝突的結果。」

如此似是而非的歷史敘事，模糊了中美當年的實力對比，變得好像雙方勢均力敵一樣。

上述連環套的錯覺，讓中東人似乎很自然地著手創造近代史「修正版」。這幾年，一種論調逐漸產生：從十九世紀以來，中國一直是列強中的一員。

2021年9月，《海灣報》上，一位阿拉伯媒體人士的文章《促進聯合國的結構改革》裡，竟如此指點江山：

「聯合國安全理事會『五常』的四位，美國、英國、法國、中國，都屬於一個集團，而那是一個西方資本主義集團，因為由蔣介石領導的中國國民政府在軍事上和政治上都隸屬於美國，並且受到它的保護，如此情況一直持續到六十年代末，直到人民中國重新獲得安全理事會常任理事國席位。換言之，前蘇聯是唯一一個不屬於那個集團的常任理事國。儘管非洲大陸和南美洲具有戰略重要性，人口眾多，但它們卻被排除在安理會常任理事國之外。就是那樣，（聯合國組建時）首要的考慮，是採取排除法，讓戰勝國在維護世界和平與安全的國際組織中獲得最大份額（原文為『獅子的份額』），第三世界國家完全被排除在外，在安理會中沒有任何影響力。」

公然把中國算到西方陣營裡，蘇聯倒成了西方之外的一員孤零零的存在！

假近代史影響到對當代史的理解

對過往的錯誤認識，會對現實發生影響嗎？會的。

近來，西方的所謂中國問題專家們否認歷史，大肆鼓吹中國的「百年恥辱」根本不存在，那只是發生在中國人腦子裡的事情。中東人按照新近剛剛修改過的歷史版本，掐指一算，中國的衰弱不過二三十年……於是就覺得，西方人沒說錯呀。

中東人不明白，為什麼中國堅持自己是發展中國家，屬於第三世界。謬誤的近代史讓他們相信了西方右派推銷的理論：那只是中國人在觀念上犯了錯誤。

在該理論裡，中國從來不屬於第三世界，只是出於意識形態狂熱，非把自家「下降」到第三世界當中。這「錯誤」導致新中國在建國幾十年之後創業艱難：

「自1955年在印度尼西亞萬隆會議上成立不結盟國家群體以後，中國在第三世界人民，特別是阿拉伯人中保持著很高的聲望……中國在那些意識形態戰爭中沒有任何收穫，除了大量的飢餓和貧困。」（半島埃及頻道官網上一位埃及反華作家的文章）

此般「歷史建構」徹底顛倒了真相，告訴世界人民：

1949年建國以後一度面臨的貧困落後，不是歷史造成的，不是清「帝國」和西方帝國主義的遺害，而是新中國自己製造的。繼推翻帝國之後，中國人又犯了第二個錯誤，那就是非跑去加入第三世界，搞意識形態鬥爭，所以陷入了困境。

然後順流而下：

「高尚大度的美國人在謀求實現全球化的過程中發現了這個憤怒、敵對而又封閉的中國，於是決定對其開放，讓它融入世界。」（《白邦瑞&文斯·凱布爾：我們以為是美國打開了中國大門，實際情況也許相反？》）

今天的中東媒體談到中美關係時，普遍採信上述說法。

該套假史可以承擔多種任務，不過，其中有一項極其重要，即建立關於當代西方與新中國之關係的話語。

那話語的核心，是如何定義新中國。對此，季辛吉博士表述得最微妙了：

「彷彿有什麼神秘的法律在命令著帝國的統一，孫僅僅執政了六個月……在中國的腹地，1921年成立的嶄新的中國共產黨領導著某種形式的影子政府，以及自行的社會制度……」

在這一版本的歷史話語裡，從秋瑾到孫中山的那一段革命最遭否定，因為他們竟然把那麼偉大一個帝國給推翻了，是妥妥的「亂黨」！

與此同時，從1921年到1949年，以及隨後的歲月，卻得到有條件的肯定甚至受到景仰，因為那一番努力成功地讓中國「回到了它原來的位置」，「重新扮演它歷史上原有的角色」。

這麼解釋新中國，就理順了西方與新中國的關係問題，並且讓西方可以按照他們的心願隨意描繪現實。不難理解的是，中東世界的既得利益群體欣然歡迎該種「話語」。

今天，在中東媒體上，關於毛主席的正面信息，唯一可以提的，就是1949年宣佈新中國成立，唯一肯定的，是他作為新中國的締造者。因為那是讓「中國回到它原來的位置」的第一步，也是最關鍵的一步。至於孫中山的名字、國民黨的名稱則極少出現，看來是真正的禁忌。

我們必須向中東傳達關於晚清的真相

中東人心裡裝了一整套假中國近代史，最嚴重的問題是讓他們沒辦法理解真實的中國與中東關係。

中國駐海灣國家大使曾經在本地報紙上發表文章，回顧既往，講述中國與阿拉伯人民之間存在著「兄弟情意」，雙方是兄弟般的關係，在2008年四川地震之後，「是我們的阿拉伯兄弟給予了最慷慨的支援」。然而，在西方灌的迷魂湯裡，就是在上世紀美國最鼎盛的時代，中國都把尼克松總統視為前來「朝貢」的「野蠻人」，那麼中東人就不明白，為什麼中國人認為阿拉伯人是兄弟？

再如，中東對「一帶一路」倡議抱有極大期望，但卻似乎表現出某種被動消極的心態，甚至似乎有種準備「躺贏」的心理。須知，西方打造的中國偽史裡，中國自古就是「躺贏」的，不知什麼神秘力量就讓中國自我循環，始終先進富裕，如今顯見得又來了一輪。那麼，只要盡快進入「龍的圈子」，跟著「躺贏」就好啦。

面對這種局面，我們其實可以有應對的辦法。通過各種途徑，向中東人介紹，晚清時期是多麼的腐敗，當權者多麼的無能，以及在西方實現工業化之後，中國變得多麼落後，等等。

在中東，像在其他地區一樣，歷史上曾有一家又一家腐敗無能的封建政權造成國家和人民的災難，給後人留下了慘痛的記憶，至今還引發著反思。

如今，該地區危機四伏，王爺們倒也都勤勉為政，有幾分朝乾夕惕的意思。所以，把晚清當做一個反例，從「執政不力就會遭遇覆滅」的角度介紹那個時代的真實情況，他們能夠理解，也能夠共鳴，說不定還能引發討論。至少，可以把香港導演李翰祥的作品《火燒圓明園》與《垂簾聽政》、周璇的《清宮秘史》一類文藝作品大力在中東地區傳播，不能讓那裡的人只通過貝托魯奇的《末代皇帝》想像晚清。

另外，還該進行的是向中東介紹西方列強侵略和掠奪中國的真相，讓他們瞭解各種具體的細節。尤其最該大做文章的是西方列強從中國勒索了多少戰爭賠款。

西方人在文章和著述中幾乎從來不提戰爭賠款，更不提一次次賠款的驚人數目，所以中東人根本不知道還有賠款那麼一檔子事。他們以為，英國從印度掠奪了巨額財富，但類似的情況並沒有發生在中國，西方人在中國犯下的最大的罪惡，就是通過販賣毒品賺錢。由於毒品氾濫今天在世界上很多國家已經常態化，中東人照著今天的樣子去想清朝，就會覺得那也不算什麼大事兒。

既然中東人普遍有保皇派心理，那麼，我們可以抓住這一點，給他們講述，當年八國聯軍如何進犯北京，佔據了清朝的首都，佔據了皇宮，搶劫和燒燬了皇家花園圓明園，皇太后、皇帝和皇后不得不趁夜出逃，一路逃到古都西安。——中國皇室曾經被迫出逃，一定會觸動他們。

我們可以給中東人講清楚，美國就是那八國聯軍的一員，八國聯軍犯下的罪惡，美國一件不落，並且一同向中國勒索「庚子賠款」。所以，中美關係，從來不是美方提供的「美國隊長拯救迷失天朝」的版本。

通過釐清晚清的真相，讓中東人明白，為什麼中國不是西方列強的一員，而是為獨立、尊嚴、甚至僅僅是為活下去而鬥爭的第三世界的一份子。同時，也讓他們明白，中華民族是在嚴重大失血的情況下，憑著感天動地的英勇和堅韌，重新站起來的。所以，如果想要與中國共建「一帶一路」，即使不需要付出中國人民當年那樣巨大的犧牲，但總也是要有些奮鬥精神的。

總之，我們面臨的任務是，如何在不輸出觀念的情況下，讓中東人民，讓世界人民，瞭解「百年恥辱」的歷史真相。

最後我要聲明，我沒有針對季辛吉老人家的意思，他無疑是大政治家，是智者，是打造二十世紀的群英之一。他與尼克松總統為中美關係做下的貢獻，我們中國人是會記得的。（作者為觀察者網專欄作者）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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