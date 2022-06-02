吾人都說：「醫者父母心」，曾任行政院長、副總統的吳敦義，近日在「很多孩子就這樣走了」的事件，提出了「官者父母心」的新概念，這正是現代所有從政者，特別是高官們，應有的政治情懷。

疫情嚴重爆發殃及多位幼兒，藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，行政院長蘇貞昌竟然聲稱「我們會加以咎責查辦」；蘇大院長這番放話無論目的為何，都已讓台灣的民主在標榜「民主進步」的民進黨治理下，倒退了50年。

蘇大院長要查辦郭彥均的理由是：「這種不實謠言內容相近類似，有很明顯的操作痕跡，也對辛苦的防疫工作不尊重。」意指這是「假消息」，所以政府必須查辦「以正視聽」。但10位孩子死於疫情，是來自指揮中心的統計，請問蘇院長有哪一部分是假的？是沒有死10位，還是死10位太少了？

我們且來看看「眾」這個字。「眾」的上頭是「四」，下面則是三個「人」，亦即「眾」是由「四」與「三個人」所組成，而如果由簡體字「众」來看，即是三個人合一起即成「众」。 再依《說文解字》的解釋，「眾」就是「多」也。

以造字及《說文解字》的解釋，也就是說，三人或三、四人集合就是「眾」、就是「多」的意思，因此，10位兒童死於疫情當然是「多」，這既未誇大更未造假，「正常人」皆無疑義，不知何以看在蘇大院長眼裡，就成了「不實謠言」？難道是因蘇貞昌貴為全國最高行政首長，官大就學問大嗎？

前行政院長、前副總統吳敦義，針對這起風波，29日在他臉書發出題為〈官者，父母心〉的貼文，質疑說：「曾經對防疫付出甚多的藝人賈永婕未表感謝，提及很多孩子，都這樣走了的藝人郭彥均竟要查辦，有這樣的政府嗎？」吳敦義的質疑，說出了眾多國人的心聲。

吳敦義的臉書又說：「有謂：醫者父母心。為官者，更應抱持為人父母的心情為民服務，特別是災難發生之際，更該多些父母心，如此，才無愧人民之所託啊！」

好個「官者，父母心」！無論古今，從政者的俸祿都是來自「民脂民膏」，下自基層公務員上至行政院長、正副總統，本來就該抱持為人父母的心情，體恤民情、感受民膜，如此方能苦民所苦、樂民所樂，而非是從了政、做了大官，便告耀武揚威、作威作福，尤其是疫災嚴峻之際，台灣解嚴都已將屆35年，為官者必須多些貼心、少些僚氣。

蘇貞昌自接任蔡政府的行政院長以來，給人就是「官威好大」的印象，這回要查辦郭彥均不只讓人看到「蘇揆又發虎威了」，也讓台灣倒回威權時代。一個在野力爭「百分之百言論自由」的政黨，在完全執政後就擺出「萬山不許一溪奔」的高壓姿態，這是典型的換位子就換腦子。（作者為資深媒體人）

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