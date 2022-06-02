台美啟動「21世紀貿易倡議」，我方談判代表鄧振中稱其「等了30年」，被媒體稱為「台美關係大突破」。平心而論，這是台灣貿易國際化必要的發展，號稱「大突破」是言過其實；更保守地說，它很可能是台灣夢魘的開始，必須戒慎恐懼，別陷入盲目的「大內宣」而不知。

據報導，台美已選定11個議題，月底在華府展開首次諮商，議題包括貿易便捷化、農業、反貪汙、協助中小企業貿易、數位貿易利益、勞工為中心的貿易、環境及氣候、國營事業、標準、法規制定原則、非市場政策和作法。

其實這些幾乎都是美國近年來在「自由貿易協定」（FTA）談判中十分關切、且切合美方利益的內容，是美方迫使對手提高成本、降低其貿易競爭力的議題。相反地，貿易對手可獲較多利益的「關稅撤除」，此次卻不在「倡議」中。這有如國際間招待貴賓都用「海陸大餐」，但主人家青黃不接，拿掉了貴賓最期待的牛排和龍蝦，只供應湯品、麵包、前菜、點心等，改稱為「新世紀佳餚」，只想「寄生上流」的貴賓卻大讚說它是「生平最美佳餚」，你相信嗎？

為美方立場思考的話，可說其因國內氛圍當前無法簽署FTA，而FTA談判通常耗時數年，故可以堆積木方式先將非屬關稅的其他部分談好，甚至談好就先實施；待美方國內氛圍改變、經濟體質也已改善後，即可完成關稅撤除諮商，迅速轉為FTA。若要把握時間、爭取時效，這個模式似乎也有可取之處。

問題是，若無關稅撤除，以上議題至少有一半是對我方不利的，而美國在各種諮商中習慣採取強硬立場，加上我官方「攀龍附鳳」的心態，屆時只會對美方唯唯諾諾、照單全收，台灣企業界只能準備好一夕間跟上「國際標準」；至於關稅撤除部分，若美方一直沒準備好（基礎設施和勞工培訓都相當費時），那就只能長期做「賠本」生意了，你願意嗎？

但換個角度看，美國關切的議題也會是歐盟關切的，所以和美國談妥「倡議」議題，有助於和歐盟簽署FTA。只是台灣對歐盟加上日本的出口，並不亞於對美出口，若和歐盟及日本都簽署公平對待、互免關稅的FTA時，當然優於和美國簽署這個沒有主菜的「倡議」，這是政府必須謹記在心的「愛台」策略。既然歐盟和日本目前如此「挺台反中」，若不趁勢和歐日簽署FTA，卻急著和美國簽署「利益不對等」的「倡議」，就是「賣台」行為，不僅不該讚美，反該加以譴責。

最後，行政院政務委員鄧振中說對這個倡議「等了30年」。乖乖！我國2002年才加入世界貿易組織（WTO），迄今不過20年，鄧代表卻等了30年，的確是「超前部署」，令人讚嘆，國家「深慶得人」了。（作者為華梵大學兼任特聘教授）