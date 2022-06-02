疫情嚴重，｢走了那麼多孩子｣，執政黨不思解決辦法，卻一個下午三槌通過了陳水扁的除罪案，阿扁一個人比得上千千萬萬的孩子？

陳水扁4月7日才召開記者會，自認「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，民進黨即決定盡速修法，在本會期完成三讀。國務機要費案已爭訟15年，早幹什麼去了？為什麼偏偏要在九合一地方選舉在即、疫情嚴重的節骨眼提出？中間到底藏了些什麼貓膩？還是真如阿扁女兒陳幸妤所說的，有太多人拿了阿扁的錢，怕選舉時抖露出來？抑或表面為阿扁解套，實質是幫這幾年亂花錢留後路？

2005年8月陳水扁傳出多起貪汙弊案，連自己人、曾當過民進黨主席的施明德都看不下去，發起百萬人民反貪倒扁運動，「紅衫軍」靜坐、遊街，連續了好幾個月，孰料竟在一夕之間全給抹煞掉，出面抵擋的也僅僅是標語、假鈔、水球，受損的也只是國父遺像破了一個洞....。

這場疫情老實講也等於救了民進黨，民進黨執政以來做了多少違背民心之事？光是進口萊豬一項就可能地動山搖，但被｢不能群聚｣大帽子一壓，誰敢動彈？

是不是因此民進黨就肆無忌憚繼續做他高興做的事？焉知民心不是座火山，壓抑久了遲早會爆發？

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