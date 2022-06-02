這波疫情蔓延兩個多月，單日確診數最高近10萬，目前處於高原期，但死亡人數屢創新高，尤其是孩童的死亡數深受社會關切，加上伴隨而來的經濟、社會衝擊，執政的民進黨自然難辭其咎，受到各界批評。美麗島電子報5月底的民調就顯示，蔡英文和蘇貞昌的滿意度、民進黨的好感度和支持率都呈下降趨勢了。

目前蘇貞昌的民調已死亡交叉，不滿意度以48.5%高於滿意度43%，而蔡英文的滿意度也下滑6.1%，目前為49.9%，不滿意度則提升5.6%，達44.8%，倘若疫情繼續延燒，很可能會看到蔡自2019年底以來，首次施政滿意度的死亡交叉。

而過去防疫表現動輒獲得6、7成民眾滿意度的陳時中，也在最近1個月內跌下神壇，滿意度從63.9%驟降到48.9%，而不滿意度則從33%暴增到47.6%，同樣面臨死亡交叉的困境。

此外，採取「與病毒共存」政策導致確診和死亡數驟增，民眾主要認為是陳時中和蔡英文的責任，分別達24.9%和20.8%，如果加上蘇貞昌的7%，則蔡政府三巨頭的責任就過半。至於認為地方首長責任大的民眾，僅有5%，顯示這兩個月以來，台灣人民普遍不埋單綠營試圖轉嫁責任給藍白縣市首長的論述。

整體來看，民進黨三巨頭如今蘇已死亡交叉，而蔡、陳則瀕臨交叉，這自然直接導致民進黨正向評價已低於負面評價，支持率從29.8%減少到27%。就目前來說，泛綠基本盤縮減，導致政黨結構盤的變化，出現中間選民增加的趨勢，在短短1個月，就從36.4%增加到39.3%，已與國、民兩黨相等。

而目前在台灣政治光譜比重最重的中間選民，事實上也相當不滿民進黨的表現，僅31.1%有好感，而有47%反感。對蔡英文的滿意度更已是不滿意度高於滿意，在中間選民的支持意向出現死亡交叉的情況。

也就是說，這波疫情的政治影響，不只重挫民進黨，讓社會「討厭民進黨」的氛圍再現，也重新讓中間選民成為台灣的主流民意，符合過去20年來，每逢地方大選，中間選民比例就成長的趨勢。

就目前來說，雖然民進黨遭到重挫，但泛綠基本盤仍有34.3%，是泛藍的2倍，因此對藍營來說，如何在未來半年爭取到中間選民的支持，便是選戰的關鍵。打政黨對決無異於必敗。

在民進黨部分，雖然泛綠基本盤仍大，但卻有2成多的泛綠支持者並不支持民進黨，而支持其他泛綠政黨，在綠營有較多政黨選擇的情況下，或許對地方首長的選舉沒有影響，但對議員選舉則會有一定的衝擊。

而民眾黨部分，雖然是3黨裡支持率成長最多的，但也僅提升0.6%，來到6.9%，總體來看，目前也尚未如該黨期待的爭取到中間和淺藍選民的認同。（作者為中華青年公共參與協會理事長）