西方帝國主義蠶食鯨吞東南亞，在中南半島遭遇當地百姓頑抗，戰後延燒越戰。相對之下，菲律賓及印尼或許是因為社會組織停留在部落型態，對於外來侵略的抗爭缺乏整合，甚至於在日本軍事卵翼下眉來眼去。台灣從郭懷一抗荷、到清朝的三年一小反五年一大亂，本質上是官逼民反，頂多像是英國殖民下的肯亞茅茅起義，並未獲得人民廣泛支持，未能蔚為跨族群的民族運動。

顧名思義，「台獨聯盟」是海外台獨團體的結合，以美國、日本、加拿大、南美（巴西）、及歐洲的留學生為主體。彭明敏在「自救宣言事件」後兔脫、輾轉前往美國，自然被尊為上賓，終究割席分坐。美麗島事件後，海外反國民黨勢力高唱大團結，會後，以加州新僑為主的「海外組織」分道揚鑣，《太平洋時報》與獨盟的《公論報》互別苗頭。

民進黨在1986年成立，主張台獨的新潮流與獨盟互通有無；然而，等到獨盟少壯派力主鮭魚返鄉，氣氛頓時緊張起來。因此，當獨盟人士相繼闖關、偷渡，甚至於跟國民黨政府捉迷藏，做為盟友的新潮流相當不以為然。相較於謝長廷落井下石、要求棄絕武力（暗指刺蔣事件），新潮流則是明褒三仙老公仔標（黃昭堂、張燦鍙、許士楷）、暗貶為搞不清狀況的盤仔（凱子）。

我是在1986年宣誓加入獨盟，1991年意外獲得淡江大學的聘書，趕緊整裝打包匆匆歸鄉。當時兵荒馬亂，又有陳婉真的「台建組織」衝撞，回國的年輕盟員以理工科為主，多半無意報到。我因為是在中西部鄉下唸書，並未捲入世代交替的齟齬，又是念政治學的，當然知道家和萬事興的道理。可惜人微言輕，當不成魯仲連，兩邊不討好。

幸運返台，我很快地就加入台灣教授學會、被推為法政組召集人，自動請纓擘劃族群諧和。我沒有加入民進黨，主要是擔憂派系之間的選舉糾葛阻礙理念的推動。其實，除了世代明爭、還有美日暗鬥，更有土獨vs.洋獨。儘管新潮流冷嘲熱諷，獨盟在2000年慶祝遷台10週年，我建議找邱義仁鳳還巢主題演講最後還是被喚去訓斥「沒照起工」（做事不按規矩）、破壞獨盟與民進黨關係；在外忍氣吞聲、卻又不見容父執，只好自我流放到後山。

2000年總統大選，陳水扁暗訪獨盟、尋求黃昭堂主席背書，忙著跟歐吉桑信誓旦旦「咱是仝心?」（我們是同心的），台獨立場曖昧；百思不解，難道都是台南人、或南一中的？約莫同一時間，擔任台南市長的張燦鍙傳話，要是宋楚瑜省長高舉台獨、獨盟可否公開支持？當場被斷然否決，令人納悶為何無法信任。蔡英文也是出身國民黨，言不及義，獲得青睞的理由又何在？

自從1648年《西伐利亞條約》以來，國家主權在民取代專制王朝的正當性，那是民主的濫觴。民族主義發軔18世紀，強調國家屬於民族，而民族並非基於共同的種族、語言、或宗教，而是相信彼此休戚與共、願意共同生活的一群人。台灣即使經過民主化，那是中華民國統治的確認。至若以住民自決取代民族自決，罔顧多元族群的國家定位想像、敷衍民族意識的凝聚，便宜行事而愚蠢。

民進黨政府班師回朝，只圖取而代之，投票主義闕剪自由民主。痛心疾首，只有遺憾，沒有後悔。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）