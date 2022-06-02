隨著全球能源與糧食危機的蔓延，俄羅斯在全球經濟中的支配角色顯現。5月16日，俄羅斯與集體安全條約組織成員國領袖，在莫斯科克里姆林宮聚首；26日，歐亞經濟聯盟舉行第一屆歐亞經濟聯盟論壇的視訊會議，顯示俄羅斯鞏固歐亞核心圈的戰略意圖。

俄羅斯持續在歐亞核心圈與上海合作組織和金磚國家間推動整合，其朋友合作圈，是以俄中印為關係軸心，中亞為廊道，拉攏北韓、伊朗和土耳其，建構連結東北亞和中東在內的歐亞新勢力範圍。這與美國主導的北約、AUKUS、QUAD和印太經濟框架的印太戰略圈，形成多層次且複雜的權力動態，也反映各國維護本國利益的權衡考量。在美國印太戰略的圍堵政策下，歐亞經濟聯盟與中國一帶一路持續整合。獨聯體國家間使用盧布交易比例接近8成。大歐亞朋友圈使用本國貨幣結算，將被俄羅斯視作建構戰略安全與自主外交以及執行國家間利益協商下的公平貿易。

蘇聯解體後，俄羅斯被西方視為廉價的原材料輸出國，而非全球經濟秩序的平等對話夥伴與決策參與者。兩千年後，北約的獨立夥伴行動計畫向前蘇聯領土擴張。俄羅斯認為，北約有權利、但沒有義務招募新成員。北約在俄邊境部署進攻性武器，這已經超出美蘇冷戰格局。美國長期在烏克蘭資助非政府組織，在2004年和2014 年「顏色革命」後，烏克蘭內部「親歐派」和「親俄派」矛盾激化、升級並徹底決裂。

當烏克蘭從「樞紐」位置越過「避險」，滑向一面倒「扈從」的「小夥伴」時，其兵凶戰危命運遂浮現。俄羅斯的戰略危機感驟升，這在俄烏友好時期不會凸顯。《明斯克協議》作為基輔和頓巴斯之間和平共處的妥協文件，但美國暨北約持續東擴的戰略進逼政策，在基輔把「入北約」和「去俄語」入憲後，反變成給敵對各方提供必然一戰的準備時間。

俄烏衝突根源的近因，是西方公然支持克里米亞平台的倡議，這形同北約向俄羅斯發出進攻訊號。俄烏軍事衝突爆發前夕，俄羅斯試圖與西方達成北約不東擴到烏克蘭與喬治亞的書面協議。因俄烏之間對克里米亞有領土紛爭，若烏克蘭加入北約，就立即構成與俄集體作戰的前提。俄羅斯與北約的核彈頭保證相互摧毀，俄羅斯不想冒核戰風險的坐以待斃，認為需要先發制人，禦敵於疆外。

俄烏矛盾，近代可追溯到蘇聯初期的民族自決，這被俄羅斯視為向極端民族主義的屈服。俄羅斯的特別軍事行動，設定了意識形態的制高點：把頓巴斯居民從8年遭到欺凌和屠殺的迫害中解救出來。莫斯科的思路自有其歷史脈絡，可追溯到1242年楚德湖冰上戰役(抵抗條頓騎士兵團)、1380年庫里科沃戰役(抵抗蒙古大軍)。1654~1667俄波戰爭，扎波羅熱的哥薩克領袖赫梅利尼茲基，以東正教徒遭受迫害為由，而向俄皇求援，俄波簽署《安德魯索沃條約》和《永久和約》，俄羅斯收復了原屬於古羅斯公國包括基輔在內的第聶伯河西岸領土。

換言之，俄羅斯當前在赫爾松和扎波羅熱控制地區，發放俄國護照和盧布，是沿著收復俄羅斯歷史領土和回歸文化根源的思想脈絡。俄烏在3月底的伊斯坦堡面對面協商之後，俄軍從基輔城外撤軍，轉而加速解放頓巴斯。5月底，烏克蘭則是加速與波蘭之間去邊界進程。美國於5月22 日生效的400億美元的援烏法案，主要利益美國軍工複合體，持續拱火以制約俄烏談判，反將擴大俄羅斯併吞烏克蘭的範圍。美俄交火，持續爭奪黑海、亞速海、和第聶伯河的出海控制權，導致了全球經濟動盪。儘管俄羅斯、烏克蘭和哈薩克佔據世界糧食出口的3成，但西方也占5成。西方集團與俄羅斯應負起共同責任，解決全球糧食危機。

（作者為元智大學助理教授）