岸田內閣屆滿半年，支持率始終維持在50～60%高檔，執政表現不俗，美日峰會後支持率更高達66%，創2021年10月岸田上台以來最高紀錄。岸田對美外交表現顯然獲得民意肯定。不過，民調顯示岸田內閣應優先處理的政策是「景氣復甦」，「岸田外交」須滿足日本經濟的需要，始能回應民意的期待。

以新資本主義 實現良性循環

回顧2000年後自民黨執政的歷史，在首相上台半年後的支持率仍維持在50%的前例，僅見2001年4月上台的小泉純一郎及2012年12月再登板安倍晉三，小泉及安倍皆為任期超過5年的長期政權。一般預料，岸田內閣應是本世紀以來，繼小泉及安倍，另一長期主政的首相。

岸田當前的挑戰為7月10日的參議院選舉，若馬失前蹄，自民黨雖不致於失去執政權，但岸田須為敗選負責，難逃黨內逼宮，或淪為弱勢領導，聽命於安倍晉三及麻生太郎。

岸田上台後，新冠疫情與俄烏戰爭共伴效應，國際政、經情勢急遽惡化，日經指數跌跌不休，被稱為「岸田衝擊」，但岸田努力脫困，推遲實施強化市場關注的「金融所得稅」，轉而尋求調整對資本收益及資本股利的課稅。

此外，岸田內閣於3月下旬解除「防止蔓延等重點措施」，「5月黃金周」長假未出現「第7波」疫情，不僅日本民眾日常生活逐漸恢復常態，5月24日起以美國、澳洲、泰國及新加坡等4國旅行社相關人士等為對象的小規模旅行團試水溫，驗證重開邊境後的國際觀光客防疫措施。若順利，6月10日起將擴大開放國外旅行團入境，逐步解封國境，振興旅遊業，以擴大內需。岸田的防疫與經濟政策將成為參議院選舉的焦點，左右日本選民的投票。

然而，岸田對外交與安保亦不偏廢，岸田師承前首相池田勇人，在戰略安全上首重美日同盟，日本以「千里同風」形容當下的日美關係。迎來美國總統拜登首訪的岸田率先表態將全面參與「印太經濟架構」（IPEF）的「貿易」、「清潔能源、去碳化及基礎設施」、「供應鏈強韌化」與「稅與反貪腐」等四大領域，意味「岸田外交」力挺拜登的「印太戰略」。但IPEF須有利於岸田的「新資本主義」，以實現基於成長及分配的良性循環的「令和版所得倍增」。

展宏池會本色 對話取代對抗

IPEF可謂是美國民主黨因應國內政治要求的修正版《跨太平洋夥伴協定》（TPP）。華府智庫「大西洋理事會」認為，印太國家感到IPEF「要求許多，卻缺乏實質利益」。日本「共同社」更尖銳的指稱，「IPEF開局同床異夢 缺乏具體內容」。岸田一時之間亦舉不出加入IPEF的實質利益所在，僅含糊其詞的表示，將與區域夥伴密切討論，共同拿出具體成果。

IPEF劍指中國的意味濃厚，亦使不願在美、中對抗中清楚選邊的國家遲疑。韓國總統府即否認加入IPEF是為與中國脫鉤，並強調「不會疏遠中國」。新加坡總理李顯龍雖肯定IPEF，但亦強調IPEF須具備包容性及「實質利益」，始能吸引ASEAN廣泛參與。

岸田所屬的「宏池會」素為「重美派」，相挺拜登不足為奇，但對日本整體利益而言，對中關係也非常重要。岸田5月26日在日本眾議院預算委員會會議上，被問及「習岸會」的可能性，直言中日對話極為重要。岸田表示，中日必須維持建設性關係。

對於中日關係存在的各種難題，岸田認為，將主張該主張的，但在須合作的問題上將展開合作，日本必須讓中國承擔做為大國的責任。

「岸田外交」應展現「宏池會」本色，親美不抗中，致力於「對話」而非「對抗」，助勢國際政治重回「交往」，建構有利實現「新資本主義」的印太合作，始可繼池田勇人再造「所得倍增」。