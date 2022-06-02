行政院通過了「因應疫情新一波振興作為」，將以345.6億元預算來協助餐飲、服務、觀光、運輸等「慘業」和遭到減班和放無薪假的勞工等，其中127.5億元來自「防疫特別預算」，其他則由「就業安定基金」和公務預算支付。

顢頇蔡政府 投無底洞

行政院同時排除發放另一波「振興券」的可能性，宣稱要將剩餘的特別預算優先用於防疫。媒體報導，8400億元防疫特別預算目前僅剩下1300億元，在這波振興之後，將只剩1100多億元，能否應付未來需要，大概沒人能說得準。但若中央疫情指揮中心自大、顢頇又無能，不僅預算很快就會用光，更多預算也會像投入無底洞般，快速消耗殆盡。

台灣是個獨立海島，只要看緊幾乎都是搭機而來的入境者，防疫工作相對容易。在地理上，全球可以拿來和台灣相比較的，大概只有紐西蘭和新加坡兩國。若只拿「確診」和「死亡」人數來看，6月2日台灣分別為219萬8千多人、2521人，紐西蘭分別為117萬人、1152人，新加坡為130萬人和1389人。三地的數目看來差異不算太大；但若考量台灣人口2350萬，紐西蘭和新加坡分別只有500萬和570萬，經人口規模調整的台灣防疫績效，將會優於星、紐兩國。

問題是，這樣的統計數據即將被翻轉。星、紐兩國的高峰期已過，但台灣卻在快速超越兩國，特別是死亡數。台灣自從4月28日確診超過萬人之後，確診和死亡人數即迅速飆升，短短20天確診數就飆到8萬以上、死亡數也超越每日40人，並在5月26日起死亡數超過百人，令國人心驚膽戰、市井商業冷清蕭條。衛福部估計此波疫情將導致15～20%的國人確診，意味著將有350到470萬人確診。若按衛福部希望的、將死亡率有效壓低在萬分之5，則總共會有2000人左右死亡；但以目前超過2500人死亡來看，這是個不可能達成的願望。

台北市長柯文哲估計，到年底會有400萬人確診，以美國1%死亡率預估，會有4萬人死亡。前疾管署長蘇益仁則以其他三小龍和我國流感經驗預估，這波疫情死亡人數可能會有1萬人。不管這些預估是否會成真，以目前收容診治的模式來看，在等待收治中枉死的將越來越多，台灣確診死亡人數將大幅超過星、紐，絕非如前副總統陳建仁盡找些大國相比，再宣稱台灣「致死率最低」那樣美好。

照顧類黨營 抄錢部署

台灣之所以「先發後至」、5月遽降為彭博「全球防疫韌性」53國中的第51名，當然不是沒有原因的。若將Omicron新冠變種出現之前和之後，定義為疫情的第一和第二期，則台灣在第一期的相對優良表現，顯然是因為民眾高度自我控制得宜，而非政府宣稱的「超前部署」；第二期的拙劣績效，才是「海水退潮」之後，露出的政府真實面目─那就是自大、顢頇和無能。

何以見得？3月7日指揮中心放寬疫情管制，被認為是這波疫情惡化的主因。指揮中心雖基於善意、要照顧經濟，也參考了外國的鬆綁措施，卻未能參考外國真正的「超前部署」，包括充裕、低廉或免費的快篩劑和治療藥品，這就是「無能」的表現；疫情惡化後各界紛紛建議多種加快快篩和安排治療優先次序的方法，指揮中心幾乎都棄如敝屣，甚至出言訓斥，這就是「自大」；民眾要自救進口快篩劑或引進唾液快篩劑，也都被衛福部疑似要照顧「類黨營」企業而遭拖延或受阻，這就是「顢頇」。

立委高金素梅日前指出，8400億元的防疫特別預算中，列了1466億元防治預算，到3月底用掉1171億元，其中146億元用來提升檢驗能量到每天20萬人，事實上卻只做到8萬人；花了64億元購買防護面罩，卻只支付了5264萬元購買快篩劑，這是什麼「超前部署」？衛福部濫用、誤用防疫預算，應該才是製造國人超額死亡的最大破口。