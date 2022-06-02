國民黨主席朱立倫啟程赴美，宣示此行是要告訴美國的政界和僑界「國民黨回來了」。就在前一天，繼桃園市長參選人爆發突襲徵召風暴後，又蹦出了提名苗栗縣長參選人的爭議；只不過，前者是想選的人不給選，後者則是不想選的人逼他選，這兩種狀況都讓國民黨既丟了面子，也傷了裡子。

朱立倫為什麼要在此時訪問美國？外界第一個聯想，一定是為了2024年的總統大選熱身，但此時還太早，要造勢也熱不起來，而且取得黨的總統提名資格八字還沒一撇，此時他到美國能見到的層級、獲得的回應必然有限。如果是為了今年底的地方大選，透過訪美的加分效果關係也不大。

按朱的說法是進行「政黨外交」，也是為了破解民進黨長期對國民黨「反美仇美」的汙衊，此次出訪要讓大家看到國民黨是一個負責任的在野黨。講起來立意甚佳，但大家還是不免質疑，在民進黨政府已經完全倒向美國，甘為美國反中圍中戰略的馬前卒下，國民黨還有什麼空間能比民進黨更向美國「爭寵」呢？

回到台灣，還想做強勢黨主席的朱立倫卻屢被黨內同志「打臉」，他求勝的企圖心值得佩服，但溝通與協調乃至政治判斷的功夫顯然有待加強，否則類似出糗、踢到鐵板的狀況，恐怕還會不斷出現。

這次訪美，朱立倫會對兩岸與美中台關係如何詮釋、表態？是否能獲得黨內共識？發言之間會不會過猶不及？朝野、對岸都睜大眼睛看，他豈可不慎！當朱立倫高喊「國民黨回來了」，更讓人想搞清楚，國民黨到底是要回到哪裡？