日本防衛省統合幕僚監部於6月1日晚間公佈，當天早上9時發現中共海軍計有052D型驅逐艦/154、054A型護衛艦/515、903A型綜合補給艦/904、071型登陸艦/986等4艘作戰艦船，由東海經日本奄美大島往西太平洋活動，欲往何方、任務為何？再度引發台日高度關注與軍事反應。

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth, D-IL）於5月30日率團訪問台灣，當天中共東部戰區也出動海空軍戰機與作戰支援機種，進行多波次多管道襲擾演練，兵力總計30架次，其中首次發現中共向俄羅斯採購，具有遠程、多用途、空優、打擊等特性的蘇愷35戰機。31日譚美獲總統蔡英文接見時表示「美國不會讓台灣孤軍奮戰」，時值共機3架現台灣西南國際空域。

就在美國聯邦參議員譚美離台之際，6月1日東部戰區微博發布，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，該戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對美台勾連採取的必要行動。近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力。戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

事實上5月28日美海軍第7艦隊已公布「林肯」號與「雷根」號雙航母打擊群正於日本沖繩東南海域演練。解放軍東部戰區4艦編隊行動劍指何方？或可能與美國雙航母「偶遇」？

首先，查證日方公布中共海軍4艘作戰艦船，均為東部戰區海軍駐紮浙江舟山第6支隊所屬052D型導彈驅逐艦廈門號/154、054A型護衛艦濱州號/515、作戰支援艦支隊903A型綜合補給艦高郵湖號/904與上海第5登陸艦支隊071型船塢登陸艦四明山號/986，編隊中並無北部或南部戰區海軍加入。

其次，檢索052D型/154，曾於去（2021）年12月中共海軍「遼寧」號航母編隊在西太平洋演訓；054A型/515，去年10月曾在日本海參與中俄海上聯合演習、5月初曾出現在宮古海峽、2020年6月底往返東海─西太平洋；期間轟6機群往來宮古海峽空域、另3月份與一架運9情報蒐集機往返日本海。

此外，綜合補給艦/904曾於去年參加亞丁灣護航編隊。就以往這段夏季期間，適逢中共各艦隊組2艘作戰艦、1艘遠洋綜合補給艦之遠海編隊，分別從駐地進入西太平洋等遠海海域，進行所屬艦隊例行性之「遠海訓練」；此次特別發現增列071型船塢登陸艦，四明山號/986也首現參與「遠海兩棲載具航渡」活動日本周邊海域。

對此，比對今年2至3月南部戰區海軍052D型導彈驅逐艦、054A型護衛艦、071型船塢登陸艦、903A型綜合補給艦由南海南行經澳大利亞北部海域北上，由西太平洋經巴士海峽返廣東湛江「遠洋兩棲突擊」模式雷同。

最後，查詢東部戰區海軍071型船塢登陸艦活動發現，今年4月071型船1艘曾與東部戰區作戰艦1艘往來東海與西太平洋、去年11月有媒體報導，東海艦隊組織071型船塢登陸艦、052D型驅逐艦、054A型護衛艦，通過台灣和與那國島間航道進入花蓮外海，由東部外海往南行進。對此，我方須嚴加關注上述編隊於遠海訓練任務期間或任務結束返航前，是否會抵進花東地區外海活動。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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