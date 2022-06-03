羅添福跟怒潮學校在庵埠滯留了一段時間，約莫6個月左右。直到民國38年9月下旬的一天，柯遠芬宣布怒潮遷校台灣，帶著全校師生來到汕頭港，於9月29日凌晨坐上了交通部招商局股份有限公司海辰輪，向台灣前進，10月1日，橫渡台灣海峽，這一天也是中華人民共和國宣布建國的日子，10月2日凌晨，終於抵達台灣基隆港。

羅添福跟著怒潮師生由基隆搭乘運煤火車到台北，再由台北行軍南下，10月6日在台北縣立新莊國民學校紮營並度過在台灣的第一個中秋節，許多同學都因觸景生情、倍感思親，而啜泣流淚。

在新莊待上幾天後，羅添福再跟著怒潮行軍至板橋搭火車前往湖口，車抵湖口車站後又開始夜半的行軍，羅添福還記得步行走過老湖口的天主堂，在天主堂的後山有一條縣道經新埔鎮太平窩通往枋寮，再於黎明時分抵達新埔鎮上，直到新竹縣立新埔國民學校安頓下來，才知道原來這裡兩層樓的木造校舍是怒潮學生在台灣的營舍，每一教室住一個中隊120個學生，床鋪共4層。

怒潮學生在新埔重新編隊，一共有3個大隊，每個大隊有4個中隊，怒潮第一大隊與第二大隊就駐紮在新埔，第三大隊則駐紮在關西鄉石崗仔石光國民學校。羅添福屬第一大隊第二中隊。

羅添福在胡璉兵團的保護下安然來到台灣，他的家鄉卻因為胡璉兵團的撤退，而注定淪陷。胡璉兵團於9月15日一離開連城朋口，項文鑑便在朋口重組閩西義勇軍獨立第五團，10月21日，閩西義勇軍獨立第一、四、七團攻進連城縣城，俘虜縣長鄭洧仲，成立連城縣臨時維持會，25日，閩西義勇軍獨立第五團項文鑑部和解放軍連南武裝工作隊江子芹部再攻入連城縣城，連城縣自衛隊華蔭銘率部投降，這是閩西最後一個陷落的縣分。就在這一天，解放軍渡海進攻金門縣，胡璉兵團由海上轉進支援防衛，以古寧頭大捷收場，台灣形勢轉危為安。

民國39年7月，中國人民自由軍閩粵贛區總司令部在連城清風山成立，中國人民自由軍係由黃埔第六期李森中將化名唐宗，由台灣經金門自福建省詔安縣登陸。在敵後地下組建者，3位副總司令當中，吳佑分管贛東南，王潛分管粵東北，華仰僑分管閩西，共統率37個游擊縱隊，另則任命羅鳳歧為福建省第七區專員，集結各路人馬圍攻連城縣城蓮峰鎮，遭到中華人民共和國縣長江中杰的死守而久攻不下。解放軍第三野戰軍第二十九軍第八十五師第二五三團副團長王健行部於11月自廈門市前線調來解圍，12月唐宗兵敗被俘，次年於福州遭處決。

連城人對中華人民共和國的頑強抵抗，被中華人民共和國拍攝成《清風山剿匪記》影集，可知中國共產黨當局之痛恨。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

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