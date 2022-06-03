●1945年11月20日，貝格建議總部讓艾文思到上海解釋他申請緊急事假(emergency leave) 的理由

●1945年11月20日，台灣電上海：請求核准艾文思中校入境上海

●1945年11月20日，鄭南渭託艾文思買維他命

這天晚上葛敬恩的英文祕書鄭南渭來到艾文思的宿舍，拜託他一件事情：葛敬恩由於上了年紀的關係，1945年10月5日到了台灣後，就一直生病。他叫鄭南渭打聽一下聯絡組的官兵最近若有人要回美國，幫他買一罐500粒或1000粒裝俗稱Unicap的綜合維他命，並先請鄭代墊100美金。（鄭南渭服務於重慶美國新聞處時，領的是美金的薪資，所以來台灣時隨身帶了300美金）鄭南渭大概白天聽說艾文思要回美國出差，所以來拜託他，並說多餘的錢就買一隻手錶。

●1945年11月21日，上海總部同意艾文思到上海

●1945年11月21日，上海電台灣：核准艾文思中校入境上海

●1945年11月22日，艾文思計脫寶島

根據美國陸軍的出差紀錄，艾文思這一天是第二次，也是最後一次離開台灣，自此以後，他再也沒有回來。

●1945年11月24日，邀黃在義二度協助

艾文思到上海打電話約黃在義出來見面。電話中，黃問艾：哥哥是否有託他帶信來，他說：匆匆離開，沒有時間和其兄見面，而且他這次要出差到華府去一趟。兩人約好第二天在黃的辦公室見面。

見面後，艾說他又帶了一批金幣要換成美金，黃於是帶他去漢口路的達生銀行，同樣也是由應經理接待。這次一共賣了約550枚。黃留下取款，一共得款美金3萬3000元。黃一張一張的點，然後約了晚上7點左右送到艾的旅館。艾拿到貨款後，只是大略的點了一下鈔票的疊數，同時給了他200元。

艾文思問他是否曾將賣黃金的事告訴哥哥，黃說你上次交待過不要說，所以我沒有提。艾文思告訴黃在義：他這一次到美國是公務旅行，主要是替台灣買一些自由輪（Liberty）輪船，大約聖誕節以後才會回來。黃希望艾幫他從美國帶一些東西回來，並拿出500美金準備交給艾幫他買鋼筆、金錶還有一些藥品，但艾說等他回來以後會再想辦法幫他購買。 兩人這次分手後，一直到開庭，黃在義再也沒有見過艾文思。

戰後的上海，是亞洲最繁忙的城市；也具備了商業金融的條件（外匯、黃金的交易），一來，它的商業區以及輕工業區完全沒有受到戰爭的破壞，二來，戰後中華民國國進出口的物資，包括龐大的聯合國救濟物資（約100艘貨輪），幾乎都靠上海港來集散、轉運。 與此同時，美軍禁止日本民間對外有任何商業、貿易的活動，因而，台灣歷來自日本所進口的民生物資（例如部份紡織品、肥料、輕工業原料及產品），也必需在大陸尋找新的貨源。而原來銷售到日本的農產品，也轉而在大陸開拓新的銷路。所以一時間，台、滬間的貿易異常熱絡，當然，伴隨而來，兩岸間的走私活動也逐漸升溫。 黃在義在作證時提到，當時的上海黃金買賣是完全合法，但是要透過有執照的銀樓或銀行，而且黃金和美鈔的價格每天上下波動，就像股票市場一樣。

艾文思上海三次銷贓場所附近的九江路街景。（圖：維基百科／作者炳文提供）

1947年上海繁忙的街景，艾文思在上海銷贓時，都是用圖中的人力車代步。（圖：Youtube 截圖／作者炳文提供）

●1945年11月28日，艾文思書告顧德理

這一天，艾文思從從上海寫了一封信給台灣的上司顧德理：」經過了一段時間，我終於收到了調回美國的命令，我感覺我年底前會接到退伍令，因為他們叫我一回到美國就向加州Camp Beale基地（海外待退軍人，回國後暫時集中的基地）報到。」

●1945年11月30日，艾文思離開上海

艾文思在上海辦好了退伍手續後，暫時被派往舊金山附近的軍營，準備正式退伍；而他在台灣的上司顧德理此時也接到總部的公文：「艾文思已經正式調離貴單位，不會再回台灣了。」

●美國陸軍通訊紀錄保管中心

在這件案子中，有關艾文思來回上海間旅行的次數是一項重要的證據；因而成為雙方攻防的重點。檢方極力要證明艾文思只去了上海兩次；而且第二次在上海賣完了金幣後，就帶了贓款直接飛回美國，因而也就沒有所謂的替葛敬恩賣金幣的事。而被告卻硬說他1945年11月17日為了配眼鏡，也去了一趟上海，所以一共去了3次，這樣才符合他所編造的故事。

檢方為此特別請陸軍調出了1945年9月到1945年12月之間，所有台灣聯絡組和上海總部之間的電報，以及有關艾文思的書面公文。因為根據規定：所有來往上海的差假，除了要經過主管批准，還要得到上海總部核准入境的電報；貝格上校收到核准的電報後，聯絡組的運輸官Major Mau才能據此安排機位；最後臨上飛機前，運輸官還要查驗核准的假條，出差人員才可以登上飛機。

應檢方的傳喚，位於美國維吉利亞州的陸軍通訊紀錄保管中心，特別派了一位主管文檔的上尉軍官來到法庭作證。作為一名證人，這名軍官帶來了以下相關的電報與文件：

1945.11.5 上海電台灣：總部聲明台灣是管制區，（註：所有人員進出要經過總部事前批准）。

1945.11.5 台灣電上海：請求核准艾文思中校入境上海。

1945.11.7 上海電台灣：核准艾文思中校入境上海。

1945.11.20 台灣電上海：請求核准艾文思中校入境上海 （emergency leave）。

1945.11.21 上海電台灣：核准艾文思中校入境上海 （emergency leave）。

1945.11.26 上海電台灣：通知台灣聯絡組，已經核准艾文思中校返回美國。

1945.11.27 上海送往台灣公文：以書面公文通知台灣聯絡組，已經核准艾文思中校回美國。

雖然美國官方的證據非常清楚，但是艾文思在庭上卻堅稱：他直屬上海美軍總部的G5系統，進出台灣不需要貝格的批准，也不需要上海總部核發入境；他自己就可以要求運輸官排機位。而被告律師則辯稱：檢方沒有提出當時台北松山機場飛機乘客的名單，所以無法證明艾文思進出台灣的次數。（作者註：如果本案是由軍法來審判，艾文思肯定過不了這一關）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】