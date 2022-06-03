蔡政府日前敲鑼打鼓高調宣布，台美發起21世紀貿易倡議，搭建雙方經貿官員交流對話平台，連蔡英文也難掩激動之情，在其臉書發文稱，有重要經貿消息要向民眾報告，鄧振中更是萬分感動的說，他為這一刻等了30年。

如此難得可貴的倡議內容到底為何？究竟有什麼乾貨？能讓蔡政府上下如獲至寶、感激涕零，還把它當作「迷你印太經濟架構」。坦白說，目前還真看不出來，因為開講、會談，從務虛到務實還有一段過程，關於此倡議的首次會議將於6月底在美國華盛頓舉行，屆時美台雙方將進行面對面的談判，談判內容將會包括貿易便捷化、國營事業、農業、反貪污等共11項，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

所以，是否真能說的比唱的好聽，還能議出個所以然，達成什麼樣實質性成果還是未知數。然而，倡議並非協議，沒合約、沒備忘錄，雖然可以「盍各言爾志」，但最後台灣只有聽話的份，這也許是美國不讓台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）的小補償，蔡英文想要蘋果拜登給的卻是香蕉，還在一旁沾沾自喜。

但這裡面還是可以看出些端倪，美國已經準備把手伸進台灣的國營事業，提到政府獨佔有礙市場競爭的問題，假如真談妥由美國制訂標準強加於台灣，或將私有化台電、中油等，那油電雙漲、通膨惡化，老百姓痛苦指數必定蒸蒸日上。

再者，台灣人吃了一堆萊豬、萊牛還不夠，未來還可能強迫我們的小學生大啖基改食物，淪為「上帝種子」的實驗品。民進黨政府瞎掰自嗨，吃苦受害的卻是全台人民。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※