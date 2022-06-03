好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的互控對方誹謗官司在喧騰審議一個多月後，維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院陪審團最終做出了裁定，強尼戴普贏得這起官司，安柏赫德應賠償前夫1500萬美元，但因在訴訟期間戴普的律師惡意誹謗赫德，所以陪審團裁定戴普必須支付前妻200萬元的賠償金，在宣讀判決後赫德指稱她對判決感到「心碎」，而人在英國，沒有出庭的戴普但發表了一份聲明說：「陪審團給了我的生命，還了我的清白。」

這樁官司起因於這一對銀色夫妻在閃婚後，才一年就草草結束了婚姻，由於雙方不能好聚好散，並忘卻了「一夜夫妻百世恩」的真意，安柏赫德首先在2018年#MeToo女權運動如火如荼推動期間在《華盛頓郵報》撰寫了一篇文章「我站出來反對性暴力，並面對我們文化的憤怒」，她將自己描述為「代表家庭虐待的公眾人物」，儘管文章中沒有提到前夫的名字，但強尼戴普聲稱這些文字讓他形象盡失，並丟掉許多演出的機會，因而向赫德提告，要求賠償5000萬美元，赫德不假顏色，反訴德普污告與誹謗，更要求雙倍賠償1億美元，報復之心由此可見一斑。

從以上的細節看來，這對名人夫妻太不成熟，也太不理性了，他們的訴訟不外乎四個字—「爭名奪利」，雙方都只為了自己的名聲與利益而互控互撕，互揭瘡疤，不顧妻之恩情，竭盡心思掀出對方的醜陋面，甚至把閨房之事都呈現在法庭，並透過實況轉播無遠弗屆傳播出去，道德沉淪至此，真是丟人現眼，但是他們兩人都是演技精湛的演員，各種說詞與表情都很難讓人斷定熟是熟非！

從4月11日起，在過去的六個星期，庭審公開在電視與網上平台進行了直播，許多人對兩人的態度和用語一樣鄙視，不過外界似乎出現了一種廣泛的共識，認為赫德肯定在她遭受虐待的事情上撒謊，而且還杜撰假證據，偽造被戴普毆打受傷的照片，用化妝品製造傷疤等等，她被指控多年來說服多名目擊者稱戴普虐待她，並在被要求發誓的情況下依然反覆撒謊，而且她的證人都是以視頻作證，顯然是要避開在現場被對方律師的質問，反之戴普的證人則都出席為他做了有力的證明。

在網路世界中，這起官司似乎也呈現出一種令人陶醉的神話，人們普遍相信戴普是正義的，儘管他有酗酒吸毒的前科，在這個神話中，任何殘忍行為都可以被證明是正當的。當赫德出庭作證時，她情緒激動地講述戴普是如何毆打她、操縱和控制她、監視她，並用酒瓶性侵她，然而很多人，甚至一些名人，都在社交媒體上嘲笑赫德，竟然會編出那樣的情節，原來曾經是世界首富馬斯克閨中密友的她竟然是這樣的德性！

這一場明星夫妻的官司，儘管還了戴普一個清白，讓他的演藝生涯得以延續下去，但是他與赫德兩人在法庭上失態失禮的演出既輸了面子，也輸了裡子，巨額賠償金根本一文都不值！（作者為美國美南傳媒集團總主筆）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※