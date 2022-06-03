今年由美軍所主導的海上軍事演習—環太平洋演習（RIMPAC 2022），將於本月29日至8月4日在檀香山和聖地亞哥舉行，共有來自26個國家的軍事單位參加，包括澳洲、加拿大、智利、印度、印尼、丹麥、法國、英國、德國、日本、韓國、菲律賓、新加坡、英國等。預計有38艘水面艦艇、4 艘潛艦與170多架戰機，大約2萬5000名人員參與演習。

國人不禁要問，為什麼和台灣雙邊關係「堅若磐石」、理念相近的美國老大哥，卻和往年一樣沒有邀請我國海軍參加演習，甚至連派出觀察員的機會都沒有？接下來的問題就是：一旦兩岸開火，我們的海軍將扮演重要的角色；許多天真的台灣百姓指望著美軍前來台灣助戰，但兩國海軍沒有共同演習、協同作戰的演練，指揮、管制、通訊、情報與偵查(C4ISR)將都是問題。

其實，歷來美軍立場就是我國軍官兵可以在美國本土參加美軍演訓，例如陸戰隊在關島的兩棲訓練、空軍飛行員在路克基地受訓並與美空軍一起演訓，但使用的是我們自己的F-16戰機，美國也派有教官在台訓練特戰部隊等等。惟若和其他國家軍人一起演習，則被視為禁忌。因此，這次的環太平洋演習也是一樣，主要原因就是美國要考量其他參與國家軍隊的顧慮。

此外，按照《台灣關係法》，美對我軍售是以防衛性武器為主，而「防衛性」的原則是以武器彈藥打擊距離為衡量標準，也就是不允許有攻擊大陸的能力。尤其近年美對我軍售都是以「非對稱」武器為主，凡是不屬於非對稱範疇的武器或演訓，美方都會有意見。而非對稱的定義則是由美方來解讀。

在1979年美國與我國斷交之前，也就是在雙方訂有《中美共同防禦條約》時期，在台灣確實是有雙邊軍事演習，但卻沒有戰時聯合指揮部的設立，沒有戰時指揮權的區分，也沒有聯合作戰（在一個作戰場域共同面對敵人）的計畫。因此，台灣未受邀參加上述海上聯合軍演，也就不足為奇。

在了解我國軍與美軍和其他國家軍隊從來沒有舉行過聯合軍事演習之後，我們就可以進一步知道，未來若共軍以武力犯台，即使美軍前來助陣，也將是美軍和我軍「各打各的」，以免相互干擾，攪亂了戰局；更何況美軍是否會為了台灣而與共軍開戰，仍是一大未知數。

其實，在拜登總統於去年12月27日簽署的《2022財年國防授權法》（NDAA for Fiscal Year 2022）中，述及應遵循《台灣關係法》，支持台灣自我防衛，發展不對稱戰力及尋求美台軍事合作，國會意見建議，「美國政府邀請台灣參與環太平洋軍演」。然而，建議歸建議，美國政府仍須回到現實。

至此，正如同我國防部長邱國正所言：「台灣的防衛力量要靠自己，不能仰賴他人」；也猶如一首軍歌的內容，「靠天吃飯要餓死，靠人打仗要失敗」。的確，將來一旦台海發生戰事，在美國無意與中共發生軍事衝突的大原則之下，期待美軍前來參戰只是一種幻想；還在做夢未醒的人也該醒醒，切勿等到被砲火震醒才好！（作者為大學英文講師）

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