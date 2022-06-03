端午節前夕白髮人送黑髮人，一名母親凌晨5點接到醫院通知，緊急趕到加護病房，醫生卻對她說：「我們盡力了，但您的兒子還是過世了」，死因是新冠肺炎。

兒子出現症狀時，因不願就醫跟母親大吵一架，在媽媽半強迫下就醫，沒想一住進加護病房即過世，吵架的母子再也沒機會和好了，連一句遺言也沒對母親說。

屏東一位54歲許姓男子，照顧病母33年，與母親雙雙染疫，在孤立無援下，將母親推下樓、自己再自殺。警消趕到現場，發現母子躺在一起，送醫後母親不治身亡，兒子肢體挫傷無生命危險，警方仍依殺人罪移送，許男因無5萬元交保而被收押。母子兩人相依為命大半輩子，沒想最後還是被新冠肺炎擊垮。

新冠肺炎疫情持續升溫，無論個案數、死亡與中重症數都創下新高，政府卻一直自我麻痺、掩飾實情。以上兩個案例只是被新聞報導出來，但社會各個角落因新冠病情蔓延、政府拿不出對策而造成的悲歌卻掩蓋不了。

看見落寞坐在加護病房外啜泣的母親；抱母墜樓被收押的男子...這些只是疫情下一個個死亡數字背後真實故事而已。

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