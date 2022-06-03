華視新聞播出畫面接連出錯扯出的公共化組織內部管理不當問題，不管是「蔡EE總統親自授階」也好，或是「美副總統陳健仁」也罷，從訊息面的錯誤以至於媒體管理不當，更拉抬到國安層級的陰謀論，都凸顯台灣媒體的亂象。用一個角度檢討：「我們需要這麼多電視媒體嗎？」

台灣的電視台、甚至是新聞台應該是世界上覆蓋密度最高的地區，如果加上網路媒體的訊息量，社會充斥的各路消息已經令人眼花撩亂，也就是少一個電視台對訊息的提供並不會有什麼損失。那在傳播媒體領域中我們的社會最缺什麼？具有典範、文化傳播功能的「媒體博物館」就是我們的需求。當下，華視的公廣集團屬性不就是最佳的轉身時機嗎？

台灣的電視事業至今尚無大型的博物館展示其歷史、發展與未來願景，其中新聞事業更無專屬展覽場館陳述台灣新聞事業的演進。從台視的創台60年也知曉台灣的電視發至少已經歷60寒暑，畢竟台視已經民營化，是私人企業屬性，但華視隸屬公廣集團以及公共化角色，如果能轉型成「媒體博物館」，不但是台灣首創，更能夠促使媒體產業走向真正的文化事業重要誘因，依數位化趨勢，至少館內可以設立影音、新聞、多媒體三大主題館，還能包含數位典藏功能，更具有媒體發展的公共、本土特性，華視的建築外觀已具備博物館的獨特性，由文化部介入主導自然能水到渠成。

歐美國家早已經有「媒體博物館」設立。在英國西約克郡有「國立媒體博物館」，設立於1983年，裡面有攝影、電視、動畫、網路等傳播媒體展示，也是影視活動的重要場館，具有媒體文化傳承的指標作用。美國賓州有「美國新聞博物館」，設立於2008年，館內有豐富的典蔵和展示，號稱「世界上互動能力最強，耗資最昂貴的博物館」，並且經常與學術機關合作，是美國標榜言論自由的指標，多元經營更增加其多面向的社會影響力。

台灣呢？一甲子歲月什麼都沒有！與其天天在等華視再「出包」被批評專業怠忽，還不如思考如何積極轉型；與其被批評十年換六位總經理的空降管理，還不如思索媒體專業的再升級。台灣真的不缺一個電視媒體，但真的很缺一個具有社會功能的「媒體博物館」。

博物館的創立具有充分的公共性，正是政府應該主導的公共財建設，「媒體博物館」是樹立開放性言論的精神指標，此時的文化部捨我其誰！

（作者為傳播學者、前玄奘大學大眾傳播系主任）

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