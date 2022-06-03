藝人郭彥均一個暖心貼文，弄得這個玻璃心政府左支右絀，醜態畢露。也讓我們擔心，這樣一個過份敏感，怕人講，只在乎形象卻不顧現實的政府，很會用認知戰對付台灣人，卻無能在疫情中有效讓國民安心。

大多數人都看得出，郭彥均貼文純粹是關心醫護，毫無政治意圖。但只因冒出一句「看到這麼多孩子就這樣走了」，說出大家的擔心，也讓無數父母揪心，於是就遭到網軍（可能是1450傭兵，也有義勇軍）出征洗版，逼得他撤文道歉。

更離譜的是，行政院院長蘇貞昌居然也公開說這種不實謠言內容，有明顯操作痕跡，將加以究責、查辦。然後防疫指揮官陳時中接著表示，惡意散播疫情謠言、不實訊息，依法最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。

「法辦論」引發眾怒，民眾紛紛批評「冷血」、「侵害言論自由」。蘇貞昌等人發現苗頭不對，趕緊硬拗髮夾彎，說不是針對郭彥均個案，要成立法律責任得有「惡假害」的要件，沒那麼容易。刑事局還得跳出來撇清說沒有要偵辦郭先生。

這樣急轉彎，雖然接近「大街罵人小巷道歉」（其實也沒道歉），但也罷了。然而他們還要加上個尾巴：資訊戰不能鬆懈，言論自由不能無限上綱，內容農場是偵辦對象。意思就是說，郭彥均這次就算了，其他讓政府不開心的話，你們還是給我小心點！

近年來，假「資訊戰」之名，持「假消息」之法，恐嚇壓制民間批評聲音，正是這個政府的慣行。資訊戰與假消息被濫用到不可思議，才會在這次踢到鐵板。照理，「假消息」只適用在「客觀事實陳述」而不是「主觀意見評價」。如果郭彥均說「100個孩子走了」，那你可以檢視真假與否；但他說「好多孩子走了」，所謂「好多」就是個主觀評價。主觀評價哪有「真假」？你覺得10個、8個很少，可以；但他比較有良心，所以認為1、2個就好多好多。郭彥均的評價與千千萬萬家長、愛孩子的人相合，難道卻僅因不合蘇貞昌的價值標準，就是「假」？政府可以用法律強制統一全國人民的價值觀？

其實郭彥均之罪，並不是「假」，更與中共資訊戰毫無關係。他這麼溫暖的話，會激得網軍與政府大怒，純粹是因為「讓政府不開心」。因為這個政府關心的不是人民幸福，而是自己「看起來」很棒很強。他們成天說「有政府請安心」，但人民其實都知道在政府「超淺部署」下，疫情飆升，大家忐忑不安。尤其家中有老有小的人，更是焦慮。「很多孩子都走了」，讓民眾揪心，卻使自卑怕人講的政府擔心。擔心的不是孩子會不會走，而是戳破「有政府請安心」的咒語，進而掀起「罵政府」的風潮。

2018年選舉的大敗，使民進黨深切反省，決定他們再也不要做一個「謙卑、謙卑、再謙卑」的政黨。他們覺得「防民之口甚於防川」，一定要在任何有效批判萌芽之際就徹底摧毀。所以就得樹立一個「民進黨是不能被罵的」、「蔡政府的好是不許懷疑的」的氛圍。可是，民進黨喊了多年的言論自由，還把鄭南榕先生捧上天，現在怎能承認要鎮壓言論自由呢？於是他們就把資訊戰、認知戰說成無比可怕，還擴張扭曲「假消息」的定義，指揮警察、動輒移送（或威脅移送），所要的就是人人噤若寒蟬，然後言論市場上只剩下頌讚當今的聲音。

許多人拿著「玻璃心」那首歌去恥笑中共「不能講」。不過看看這個政府的玻璃心，真覺得兩岸政府一家親。更糟的是，政府的「認知戰」從未改變境外勢力或大陸人民，卻只是用來恐嚇霸凌台灣人的手段。他們似乎相信，只要大家不說政府壞，政府就是最好最棒的。批判與不安的聲音壓下去，疫情就不是問題。因為即使確診人數「很多」，但一旦政府只准你說「很少」，人民就會相信「很少」。

這樣能抗疫嗎？不重要，人民閉嘴，別戳政府的心就好。（作者為國立政治大學法律學系副教授）