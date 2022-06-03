自張善政以迅雷不即掩耳的方式接受國民黨徵召參選桃園市長後，就在黨內一片錯愕、輿論一片嘩然下，驚濤駭浪地展開他的市長選舉之路。

看到不少名嘴、黨內現任公職接力為投入參選的羅智強、呂玉玲發出憤怒與不平之鳴，邱奕勝議長、市議員及里長們也因不被尊重，反彈和抵制聲不絕於耳，儘管這些反應可以預期，但這場延燒的黨內風暴，正考驗著朱主席的領導力和危機處理能力。

外界普遍以「突襲」來形容此次的徵召事件，但平心而論，如果黨中央不以此種快刀斬亂麻的方式促成，應該就會在溝通的過程中因消息走露，最後在黨內互打及1450的群起圍攻下，讓張善政這張王牌胎死腹中。因此這一步強勢登場的局，黨中央下的的確是險棋，但無可諱言也是步好棋。

至於黨中央為何願意扛起各界排山倒海的批判和責難，力推張善政在桃園應戰? 相信必然經過審慎評估，畢竟枱面上主動或被動爭取提名的參選者，在地支持度離勝選都仍有段差距，而擅於網路聲量炒作者，最終是否能化為實質選票也令人存疑，就在局勢混沌，情勢演變複雜的情形下，加上主席故鄉有輸不得的壓力，一旦出現足以鎮壓全場、有勝選把握的王牌，豈能不孤注一擲 ?

張善政個人學養俱佳，在產官學界有豐富的歷練，加上負評少、沒有政治包袱和意識形態，是各方人馬都可接受的最大公約數，相信這也是其深受朱主席青睞極力勸進的主要原因。既然人選沒有問題，剩下就是後續溝通和安撫的問題，只要母雞夠強、身段夠柔軟，這場黨內茶壺風暴終究仍會在波折和紛擾中落幕，畢竟大家要把桃園贏回的目標是一致的，「合則兩利，鬥則俱傷」。

這次桃園市長選舉是張善政首次擔任主角的主戰場，儘管在融冰之旅過程中凸顯其不諳政治操作的一面，甚至被名嘴以什麼都不懂的政治練習生來形容。但是，熟悉張善政的人都知道，他是一位率真、務實和想做事的人，擁有美國康乃爾大學土木工程博士學歷、曾任Google亞洲硬體營運總監，同時具備工程和科技的專業背景，雖然是位不擅政治修辭的道地理工男，卻對經世濟民懷抱著神聖使命感。

回顧2019年張善政曾以「找回善良政治」、「下架蔡英文」及「科技興國」三項理由，同意成為搭檔韓國瑜競選總統的副手，雖然最後未竟事功，選擇歸隱鄉野不問政事，但在蟄伏民間這二年多來，他仍以最誠懇的方式持續關懷這片土地，除成立基金會從事社會公益、提供偏鄉縣市創新產業和科技轉型相關建議，為縮小城鄉差距不遺餘力外，他還積極走入校園及民間社團，分享科技專業知識、展現人文關懷。

面對當前國家面臨的諸多困境，他了然於心，也偶有批判之聲，然空有報國之心，卻仍徒呼負負，因為現在的執政黨太會選舉，只要操作意識形態、動用網軍帶動輿論風向，就可如探囊取物般一再贏得大選。但是這一次，政府竟然在無充分準備下，就要全民徒手與病毒共存，看著超慢部署的失當防疫政策，造成許多寶貴生命流逝和無數家庭破碎，張善政投身報國之心再度被燃起，毅然決然接受國民黨徵召參選桃園市長。

19世紀美國牧師克拉克曾經說過，「政治家與政客的區別在於，政治家著眼於下一代的福祉，而政客只看下一次選舉」。筆者認為，張善政的確不擅長選舉，但是他不違本心的個人特質與才能，絕對會是位當今國家社會最需要的政治家。

台灣的未來真的不能交在政客的手中繼續空轉、向下沉淪，期許張善政能承襲李國鼎、孫運璿這二位創造台灣重要經濟奇蹟舵手的智慧與風骨，這次就從地方出發，全心打造桃園市成為全台灣最有發展潛力和幸福的城市。

現在台灣已不缺會操作選舉的政客，缺的是有經國治世之才的政治家，希望改變台灣，就從桃園開始！（作者為國家政策研究基金會行政專員）

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