國民黨主席朱立倫率團訪美，行前信心滿滿地表示，「該見的朋友都會見到」，強力傳達「我們回來了」，重返美台關係舞台。但從現實面考量，朱立倫面對的是，6年真空期加上當前不利的大環境，要如何凝聚黨內共識，掙脫民進黨加諸的「親中反美」枷鎖，進而證明國民黨有實力與能力處理美中台三邊關係。因此，有人對朱立倫的外交出擊持保留態度，綠營則迫不及待澆冷水、唱衰。

2016年，蔡英文捲土重來擊敗了國民黨總統候選人朱立倫，國民黨再度喪失政權，對美台關係及兩岸關係的話語權及影響力也隨之式微；2020蔡英文成功連任，民進黨的「抗中保台」、「親美抗中」、「芒果乾」不但是選票保證，也蔚為政治風潮。反觀國民黨不但淪為在野黨，更懷憂喪志，迴避兩岸及對美關係等關鍵議題，朱立倫身為黨主席必須有突破性的作為方能化解危機。

從哪裡跌倒就從哪裡站起來，國民黨要重振旗鼓，從台美關係及兩岸關係領域再出發是必然之舉，朱立倫更是不二人選，也是他的政治宿命，但這是一個充滿變數、逆勢而為的漫長、艱困歷程，也是對朱立倫最嚴酷的試煉，訪美之行只是開端，卻已有不容許失敗的沉重壓力。

朱立倫在短時間內重設國民黨駐美代表處，展現了對美關係的強烈企圖心，只是華府政治運作一向以利益與實力為導向，朱立倫還必須展示國民黨與他個人的政治實力與能力。但國民黨縣市長提名過程風波不斷，折損了朱立倫的領導地位與形象，如能利用政黨外交機會得到美方的認同與肯定，對重塑個人聲望及國民黨的年底選舉都有加分作用。

觀察朱立倫訪美的關鍵指標很多，行政部門接待官員的層級將反映拜登政府對國民黨的重視程度，目前已傳出國安會印太事務協調官坎貝爾、中國事務資深主任羅森柏格、國務院亞太助卿康達等都名列會見名單，國民黨則是三緘其口，只強調會受到「公平、對等」的待遇，但最重要的仍在於朱立倫是否能有效擺脫國民黨「反美、疑美」的標籤，重建美國各界對國民黨的信心與信任，但這也是最敏感、弔詭的部分，朱立倫將同時承受來自美、中、台，甚至國民黨內部的最嚴密檢驗。

民進黨再度執政6年掌握所有資源，並全力配合美國的抗中政策，甘為美國的代理人，已成功塑造了美台灣係空前友好、美國的支持堅若磐石的固定形象，國民黨要如何找到突破口？在拜登總統完成印太外交出擊與國務卿布林肯發表中國政策演說後，美國與中國全面對抗路線更為清晰，「反中聯盟網絡」已逐漸形成，國民黨是否支持配合？針對朱立倫訪美，中共國台辦重申「九二共識」是與國民黨交往的共同政治基礎，朱立倫如何在美台及兩岸關係中取得平衡，都是高難度、難有完美答案的問卷。

國民黨核心人士表示，包括共同價值理念、維持台海和平穩定、反對台灣獨立，國民黨與美國其實有很大的共識基礎，朱立倫走訪美國各地不是「口號式」的訪問，將堅持中華民國憲法基礎路線，證明國民黨不但是負責的在野黨，也比民進黨更有能力處理美中台三邊關係。

距2024總統大選仍有相當的時間，也不是總統候選人，朱立倫這次訪美沒有「面試」的壓力，在各界關注他的領導風格及政策路線之際，應可交出令人滿意的成績單。