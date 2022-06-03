自己有平埔族的血統嗎？這是過去一段時間，很多台灣民眾都曾經好奇的問題。

前幾年網路上流傳一些判斷自己是不是平埔原住民族的方法，例如擁有深邃的雙眼皮、腳的小趾頭指甲外側沒有分岔出一小片等等。但是科學性有待檢驗。坊間還有專書教人判斷，很認真拜讀之後，還是無法根據書中內容判斷是不是有平埔族血統。

2017年生日時，在臉書分享跟母親的合照，懷念在天上的媽媽。很多朋友看了都說我跟媽媽長得很像。還因此收到了一則非常特別的訊息。

發訊息的人，是台灣的血液疾病權威—陳耀昌教授。陳教授不但是醫學專家，也是知名作家，他的《島嶼DNA》大作，提到周杰倫可能有北歐人的血統，也推論台灣人跟古代漢人的血統有南北的不同，引起台灣人對於自己血統的高度好奇；陳教授的歷史小說《傀儡花》，在2021年由曹瑞原導演改編為公視的旗艦大戲《斯卡羅》，更是引發一波台灣史的熱潮。

陳教授發訊說：「令堂的照片，看起來可能是四分之一平埔？」他詢問：「她是哪裡人？可以知道嗎？」這讓人非常好奇，照片怎麼看出平埔？陳教授回說：「這個嘛，一言難盡。自小能自長相猜省籍。」

我的母親世代居住於碧潭，最少兩百多年，祖先有沒有可能跟平埔族有關，還真是不知道。有的文史專家建議，從日治時期的戶籍謄本或許可以看出蛛絲馬跡，因為如果註記「生」就是山地原住民，註記「熟」就是平埔族等平地原住民。申請戶籍謄本一看，沒有這些註記。但是意外發現媽媽的外婆「母不詳」，竟不知道外婆的外婆是誰。

為什麼會這樣？一種可能是原住民，但是刻意忽略不提。除此之外，還有一些可能的歷史原因。媽媽的外婆出生那年是清朝同治三年、西元1865年，台灣有史以來最大的動亂「戴潮春事變」剛落幕。不知道這有關係嗎？

戶籍謄本記載，媽媽的外婆出生3年被領養，那是同治六年、西元1868年。她被領養的前一年，台灣發生超級恐怖的「基隆大海嘯」，基隆700多戶居民只剩16戶存活。領養者住在基隆仙洞後莊的「不詳高地」。難道她是海嘯的倖存者？所以領養者只知其父而不知其母？

有朋友是透過祖墳，發現自己原來是平埔族的道卡斯族原住民。前幾代先被閩南人同化，後來又被客家人同化。

尋根有意義，還要有科學根據，才能從家族史重新體驗台灣史。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家）