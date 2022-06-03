美國拜登總統到亞洲布局「圍堵中國」，刻意口誤「以武力護台」，接著布林肯國務卿發表以「投資自己、團結盟友、與中國競爭」為主軸的對華政策演說，引起大陸外交部強烈反彈，大陸空軍聯手俄羅斯軍機繞行日本海、東海及西太平洋示威，東部戰區也「組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，明示「對美台勾連活動的嚴正警告」。

蔡英文路線不尋求台獨

表面看來美中與兩岸關係更緊繃，但微妙的是，在緊張表象下卻出現轉圜跡象。首先傳出拜登有意取消對中懲罰性關稅，大陸可能在中企會計審計權問題上讓步，接著傳出拜習有可能再度通電話，兩國國防部長可能會面的訊息。如果中美貿易談判能夠恢復、拜習會與防長會談也能順利實現，兩國高階層對話恢復，將是中美關係「可控」的重要一步。

在此同時，民進黨政府「不獨」的傾向也更清晰，繼鴿派國安局長陳明通稱「兩岸在蔡政府任內不會有事」，暗示蔡政府不改變兩岸現狀後，扮演「抗中戰狼」角色的外交部長吳釗燮，接受全美公共廣播電台（NPR）訪問時，稱台灣「為避免戰爭將維持現狀，不尋求獨立」，稍早陸委會主委邱太三自問自答「維護中華民國主權若不算台獨，會是兩岸協商比較好的基本條件」，從三人的談話可以看出，與民進黨台獨黨綱不同調的「蔡英文路線」已經浮出。

蔡英文執政6年，兩岸關係內外有別，對內積極「去中」，對外則堅持「維持現狀」，連吳釗燮都兩度宣稱不改變現狀，第一次是在2020年透過全美公共廣播電台強調「台灣暫不尋求與美國建立全面性關係」；日前又透過同一電台表達「台灣不尋求獨立」。吳釗燮的表態固然與美國的壓力有關，當然也代表蔡英文的意志。

蔡英文「兩岸主權互不隸屬」的主張，究竟算不算台獨，各方各說各話，也各有盤算。正如同大陸主張「一中原則」，美國堅持「一中政策」，兩者都有「一個中國」的表述，本質卻大異其趣。簡單而言，大陸認為台灣主權與治權都屬於中華人民共和國，但美國對台灣主權態度模糊，治權則透過《台灣關係法》認定獨立於大陸之外，兩者高度分歧。

藉陸成長壯大台灣經濟

不過，紛歧從來不影響合作，衝突往往帶來合作。冷戰時代，美中與兩岸之間都不乏密使穿梭往來，冷戰結束、台灣民主化後，美中關係與兩岸關係更是競合相倚。從這個角度看，不必因美中關係與兩岸關係一時性的對抗而絕望，過度憂心台灣烏克蘭化。

兩個因素促成美中與兩岸關係「可控」的新方向，第一、俄烏戰爭讓美中都得到教訓，因而有強烈的避戰意願。第二、美中都以國內議題為重，中共年底將舉行二十大，「維穩」高於一切，美國即將期中選舉，拜登需專注內政，尤其美國對中競爭政策是以提振美國實力為主軸，避戰自然是前提。

蔡英文路線已成為台灣主流，但獨派仍會走自己的路，大陸更不可能接受，預期將持續增加對台灣的外交與軍事的壓力，拜登政府在完成對中戰略部署與對台灣支持的表態後，將努力控制好與大陸的競爭關係。換言之，台灣更不會擁有美國對中關係的空白支票。

蔡英文執政6年，證明台獨是假議題。70年來兩岸關係發展至少證明三件事，第一、兩岸民間關係千絲萬縷，非政治力所能阻斷。第二、台灣擁有文化優勢，非大陸經濟崛起所能改變。第三、台灣經濟愈強國家愈安全。第三點對台灣更重要，台灣若非高科技產業發達，尤其半導體在全球產業鏈占據不可或缺地位，豈會受到國際社會如此重視與支持。

蔡英文路線不能只是對美國表態，應落實在台灣內部與對大陸政策上，降低內部統獨對立與兩岸對抗情緒，藉大陸成長動力壯大台灣經濟，才能讓台灣更安全。