醫師蘇一峰在臉書表示，台灣社區現在遍地都是病毒，強制新冠染疫死亡者24小時內火化已不必要。中央疫情指揮官陳時中回應說，COVID-19屬於第5類傳染病，按規定要在24小時內通報，而非在24小時內處理屍體。

那陳時中為何不早說？為什麼在死了2000多條人命後的今天才說？去年5月首波疫情高峰期導致800多人死亡，是誰讓子孫不能見亡者最後一面的？作為疫情指揮官如此枉顧人命，難道不用究責查辦？

炎黃子孫最講究慎終追遠，長輩不幸殞命按禮俗就是要誦經拜飯，進行入殮及告別式，見長者最後一面，讓長輩一路好走。但疫情延燒後，特別是去年5月台灣發布3級警戒，幾乎所有確診死者送入殯儀館都是在24小時內火化。陳時中現在突然一句話，是代表2年多來殯葬業者、火葬場處置都錯了嗎？還是意指，指揮中心從沒要求24小時內火化，所以別找我的麻煩？

的確，指揮中心從沒說要在24小時內火化。去年5月的記者會上，指揮中心發言人莊人祥也提過，沒要求24小時內火化。問題是，指揮中心有好好解釋過民間的疑慮嗎？按《傳染病防治法》規定，所謂「盡速火化」是指多久？

現況跟指揮中心的說法完全不同調，請問指揮官知道嗎？2年來全台殯儀館都不願確診者遺體過夜冰存，禮儀公司也都柔性勸導確診死者家屬接受24小時內火化，所有縣市都如此做，難道陳時中都不知？也難怪他一句話讓殯葬業者一片譁然，質疑根本朝令夕改。

子孫不能好好送終，就只因中央、地方不同調，說來實在沒人相信。指揮中心如此不知民間疾苦，正是當前防疫最大的問題所在。