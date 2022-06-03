劉畊宏健身影片爆紅大陸網路，王心凌在大陸綜藝節目《乘風破浪》的演出引發現象級討論，周杰倫、羅大佑、孫燕姿等歌星舉辦的線上演唱會吸引上億網民觀看，疫情當下兩岸官方關係肅殺，新一波「台星熱」卻讓人看到兩岸關係的生命力。

重整影響力 台灣再發光

台灣明星在大陸煥發第二春，表面是疫情下大陸「宅經濟」、「雲娛樂」異軍突起，實質上仍是「內容為王」邏輯下，台灣文化透過兩岸交流所展現的軟實力。無論是90後難忘的王心凌、60後的偶像羅大佑，甚至冷戰時代的鄧麗君，都是當時代華語流行音樂潮流的引領者，如果沒有他們在兩岸創造的流行音樂榮景，也無法在今天勾起大陸不同世代的「集體回憶」。不過，觀察這波「台星熱」背後的兩岸媒體傳播生態、民意思潮和輿論現狀，可以發現，這一波與過往台灣流行文化影響大陸的方式完全不同。

首先，大陸經濟崛起30年後，華語娛樂產業早已以大陸為基地，但不代表台灣流行文化沒落。至少2010年前，台灣仍是華語綜藝最頂尖的「中央廚房」和「核心供應鏈」，連胡夏、丁噹等大陸年輕歌手，都是靠台灣公司包裝行銷而走紅。只是大陸豐沛的資金與龐大市場對台灣演藝圈造成磁吸效應，過去10年間大陸新媒體、融媒體技術和應用後來居上，原本以電視製作為核心競爭力的台灣綜藝「黃金流水線」逐漸黯淡。

隨著大陸自產「小鮮肉」、「流量美女」等新一代本土明星崛起，年輕台星在大陸愈來愈不吃香。但台灣對大陸的文化影響力並未衰退，而是以化整為零的方式重組。近期台星線上演唱會雖使用大陸網路影音平台、王心凌靠參加大陸網路綜藝節目翻紅，台灣音樂人、製作人或團隊也都在大陸開設工作室，與當地團隊合作共同企畫各類綜藝，台灣綜藝節目元素並未消失，而是化整為零在大陸重組。

過去10年兩岸流行文化看似「台消陸長」，實質是兩岸綜藝產業融合發展的結果。有別於過去大陸民眾仰視、崇拜的華語流行音樂、綜藝作品幾乎都是「台灣製造」，如今大陸的流行文化作品，雖然由大陸團隊製作，但可以看到亮眼的台灣元素。台灣社會應該自信看待兩岸文化的交流與融合，並積極地參與其中，而不是局限在「被掏空」、「酸葡萄」等消極心態之中。

民粹非多數 愛台是主流

其次，21世紀至今大陸出現的兩波「台星熱」，恰巧都出現在民進黨執政時期，而兩岸社會對彼此心態和觀感的前後變化，更值得深思。周杰倫、蔡依林、王心凌、五月天等，在2008年以前就已是偶像明星，那時兩岸還處於未能「三通」、協商長期中斷的僵局狀態，但一方面當時大陸社會普遍對台灣持有一種「朦朧美」的好感與善意，另一方面台灣社會也高度自信，不僅歡迎「中國風」融入流行文化創作中，也不在意明星登陸發展。

如今兩岸氛圍丕變，不但明星登陸和「賣台」被畫上等號，弘揚中華文化、彰顯中國認同的言論和創作，也被貼上「認知作戰」標籤。然而，大陸新一波「台星熱」再次證明，「反台民粹」並非多數，「愛台民意」才是大陸社會的主流。同樣，近期大陸官方小學教材插圖風波發生後，不少大陸網民發現反倒是台灣的國文課本插圖，充滿中華文化典雅氣息，有關「中華文化在台灣」的感慨，再次在大陸網路流行起來。

兩岸交流生生不息，歸根結柢源自中華文化的生命力。台灣要珍惜大陸民眾對兩岸文化交流的嚮往和尊重，呵護好中華文化連結兩岸的獨特價值，大陸也要看到中華文化早已在台灣的土地深深扎根，台灣民間的堅持與傳承完全抵擋得住短期的政治操作與切割。兩岸政治分歧要靠時間來化解，文化上的自然融合，無疑可以縮短等待的時間。