美國國務院官網關於美台關係的現況事實清單5月28日再度修改，將上次刪除的「美國不支持台灣獨立」字句再度納入，這已是國務院在1個月內兩次修改美台關係的現況陳述，非常不尋常。不論是刪除此一敏感的字句或重新加上，對於美中台關係都有重要的意義。

國務院上次刪除此句話是在5月5日所公布的修訂版本，目的是要反映最新的美台關係現況。其中最引人注目之處是將原版中的美國「認知台灣是中國的一部分」及「美國不支持台灣獨立」兩句話刪除，改為美國長期的一個中國政策。雖然根據此一個中國政策的內涵，仍然包括美中三項公報，可以間接得出美國認知「台灣是中國的一部分」，以及美國不支持台獨，但是將文字刪除，仍然讓外界質疑美國是否已然改變此一立場，不再反對台灣獨立。

隨後，拜登在訪問亞洲時又表示，如果中國以武力犯台，美國將以軍事介入保衛台灣，使得美中及兩岸關係更加緊張。北京對於拜登的發言回應表示，美國正明裡暗裡支持台獨，如果繼續下去，將對於美中關係及台海局勢造成嚴重損害。

正當外界擔憂美中關係是否會進一步惡化之時，5月26日美國國務卿布林肯發表拜登政府的對中政策，不同於拜登對美中關係及兩岸問題的強勢表態，布林肯的演說卻對美中緊張關係有降溫之意圖。布林肯強調美國將與中國維持競爭關係，無意圖與中國進行新冷戰，也無意阻止中國之崛起。對於敏感的兩岸議題也再次強調美國不支持台獨，但反對兩岸任何一方片面改變現狀。

此次國務院重新公布的網頁內容與布林肯的演講內容一致。此一動作顯示，美國的一中政策並未改變，仍然是基於《台灣關係法》、三項公報及「六項保證」，認知台灣是中國的一部分，與台灣維持非官方關係，因而也不支持台獨。

其次，美國對台的「戰略模糊」政策並未改變，拜登在亞洲訪問時對此也做出了澄清，目的在於維持美國的戰略自主性，以及避免被台獨問題拖入戰爭，因此再度申明美國不支持台灣獨立。

第三，美國仍期待與中國維持穩定關係。一中政策與兩岸議題是北京對於美中關係最重視之議題，美國是否支持台獨已是近年來中國觀察美國對華政策之焦點。在美國國務院刪除「美國不支持台灣獨立」的字句，以及拜登的防衛台灣說法後，更讓中方認定美國是在支持及鼓舞台獨，所謂不只暗裡並且明裡支持台獨即是指此。如今國務院再度將「不支持台獨」字句寫入官網，在於澄清自身的立場，避免外界誤解，也是一項與中國信心建立的措施。

第四，在俄烏戰爭仍呈現僵局之際，美國並不樂見亞太地區再發生戰爭，因此重申美國不支持台灣獨立，以免兩岸當局發生誤判，發生軍事衝突。基於相同原因，布林肯及國務院也強調，反對台海任何一方片面改變現狀，主要是向北京傳達警示的訊息。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所教授）