針對近日台北市長柯文哲因六都兒童疫苗接種站槓上中央，以及民進黨台中市長參選人蔡其昌的特助蔡銘坤涉嫌抹黑台中市兒童疫苗施打不力，向來給人嚴厲形象的行政院長蘇貞昌竟扮起了「和平使者」，呼籲大家不要吵了，「雙方互相了解就好。」

蘇貞昌一反常態的慈眉善目還真讓人有點不習慣。既然如此懂得體諒、如此與人為善，那為什麼之前郭彥均「很多孩子走了」的貼文會讓他震怒，甚至郭都刪文了，蘇貞昌還要法辦追殺他？

說穿了，一切都是為了選舉。沒有人反對儘快讓兒童接種疫苗，畢竟因中央疫情指揮中心落後部署，遲遲沒有採購兒童疫苗，造成兒童染疫情況嚴重，甚至出現高死亡率，引發全國家長恐慌、民怨滔天，蘇揆民調大滑，蔡政府才想趕快「補破網」，設立兒童疫苗大型接種站。

政府想要以此挽回民心無可厚非，但這個措施明顯就是多此一舉。當前醫療人力嚴重不足，為了中央這個臨時政策，地方醫療系統必須額外調派人手支應，是不是符合最佳人力運用，當然應該檢討。醫福會執行長王必勝誇言接種站效益高，那他要不要公布各站的醫護與接種人數比，並且和一般醫院的工作量做個比較呢？

中央的大型接種站除了明顯有人力錯誤配置的問題之外，兒童疫苗向來是在學校施打，相關地方政府也已做好規畫，中央天外飛來一筆，不但破壞地方施打節奏，且還涉嫌挪用其他非6都的疫苗，造成「都」與「非都」之間的嫌隙；更糟糕的是，指揮中心事先還不通知雙北市長，似乎一副要等著看這2個非綠執政首長措手不及的樣子。這豈只是柯文哲說的白癡政策，根本就是黑心。

眾所周知，中央突然設立兒童接種站一來是挽回在兒童防疫上的失分，二來則是拉抬蔡其昌。蔡其昌團隊確實也是在攻擊對手兒童防疫上著力頗深。蔡銘坤臉書上以圖卡說台中兒童疫苗到5月底只打了7200劑，台中市政府說明事實上已打8.3萬劑，且還在持續進行中。台中市兒童疫苗到底打了多少劑，其實一查資料便知，蔡銘坤就是在散布假訊息圖卡，但他居然表示自己並沒有能力做這種圖卡，是從群組轉傳的，按照檢調積極調查郭彥均案，查出所謂的「徐芳麗」和內容農場，那當然也應該查查到底蔡銘坤所貼的不實圖卡是誰製作的，蘇貞昌豈可以一句「大家要團結抗疫」就含混帶過？

更何況，蔡其昌到現在都還不承認有錯，強調這個訊息是事實！蘇貞昌也附和蔡其昌的說法，指蔡銘坤講的是在校園施打的數量。蘇貞昌是哪隻眼睛看到圖卡上有「校園」兩字？

別人讓民進黨不爽就要徹查到底，民進黨惹到別人就要求大事化小，真是豈有此理！蘇貞昌酷吏想裝好人，這個和事佬一點都沒有說服力。（作者為作家）