端午節有許多儀式，取「午時水」、佩戴香包等。(圖／達志影像／Shutterstock提供)

聽到有人說「端午節」由於相關的人物屈原、伍子胥等人都是「冤死」的，所以不適合說「端午節快樂」、「端午節愉快」之類的的賀語，只能用「端午節安康」、「端午節平安」等；其實，這完全都是對傳統民俗節日的不了解，隨意牽強附會所致。

中國傳統的民俗節慶，基本上每一個都是歡慶的，所以向來都有許多慶祝的活動，也都被稱為「佳節」。「端午節」的傳說都與「水」有關，緣起於古代以水的潔淨、滌污的作用，洗淨污穢、袚除不祥，以保身體安康、精神愉快，歷來相關的人物，都是在後代陸續附翼、牽連上去的，其實著重的是該人物的精神，故選取作為紀念，其中若干具有「儀式」意義的活動，雖因時代、地域的區別，而略有異同及變化，本質上都是以歡欣鼓舞的心態去迎接的。

端午節熱鬧喧闐的龍舟競渡、互贈五色彩線、插菖蒲、佩艾草、食美粽、取午時水，固然皆與「安康」有關，但又何嘗不能是「快樂」的？若干號稱為「民俗學家」的人，往往特別喜歡談「禁忌」，這個不行、那個不宜，其實都是自說自話、向人炫學而已，殊不必在意，更無須忌避。

儀式的作用，最主要的就是透過某些帶有象徵性的活動，引帶人感念、追思相關的人物，以獲取參與者內心的寧謐、安詳、振奮、愉悅等正面情緒，「安康」與「愉悅」，豈非正是一表一裡，相輔相成的？

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