每年逢端午，粽子甜鹹之爭總是烽火不斷，既有北方以紅棗豆沙為首的甜粽派，還有南方以蛋黃、五花肉為首的鹹粽派，還有的「吃貨」兩者都包攬。最近，深圳女孩魏婧在社交平台上分享了她邀請兩位在深的台灣朋友一起著漢服、包粽子、贈香囊、話端午的經歷，「穿越」感受端午文化，聊天中還意外發掘了兩岸粽子共有的「南北之爭」，引起共鳴。

兩岸粽子同有「南北之爭」，但來了都是「深圳粽」

深圳是一個包容的城市，這裡不僅有來自中國五湖四海的人，還有全球各地的國際友人，大家享有五湖四海的、本土的、國際的各色各樣的美食，一句「來了就是深圳人」響徹全球，現在又多了一句：「來了就是深圳粽！」

在深圳，不僅有北方甜粽、南方鹹粽，還有一頭甜一頭鹹的「雙拼粽」。在深圳居住多年的魏婧，理所當然地在台灣青年朋友面前當起了「專家」：深圳南頭、寶安一帶廣府人做的粽子，是廣式風味的鹹肉粽，餡料除豬肉、蛋黃以外，還會加入乾瑤柱、火腿等食材，龍華、龍崗等地的客家人，一般就只加豬肉和蛋黃。甜粽則以灰水粽為代表，灰水粽沒餡料，最多放一小片蘇木或包進幾顆紅棗，蒸熟後色澤橙黃、清香，佐之以白糖……話沒聽完，口水已經流了一地。

在台灣，粽子也難逃「南北之爭」。台灣青年黃國綸介紹，台灣北部粽子做法是米漏泡於水中，瀝乾後用油炒香，並放入五香粉、胡椒粉、醬油等調味料，將米蒸熟後再用竹葉包裹填餡，再一次入味。也有人直接用油將米粒炒至半熟，包裹餡料後蒸食。台灣南部粽子做法則是用純白糯米漏泡後加肉餡，以綠竹葉包裹，水煮至熟透。

「哈，果然兩岸一家親，粽子之爭也是一模一樣。」魏婧笑著說，幸好在深圳，可以吃到全國各地不同口味的粽子，包括台灣南北部的，果然是「來了就是深圳粽！」

五花肉、鹹蛋黃、花生米、香菇……「看到熟悉的場景，品嚐到熟悉的味道，我想起了媽媽之前包的粽子。」在深圳讀書的台灣女孩余旻臻包著粽子，勾起了鄉愁，她更偏愛鹹味的粽子，因為那是「媽媽的味道」。小時候，余旻臻媽媽會根據她的口味調製餡料，將五花肉做得軟軟糯糯。

兩岸青年在深圳，著漢服，包粽子，聊端午民俗。（深圳《晶報》）

一旁，「拆盲盒」品嚐到甜味粽子的黃國綸忍不住為自己的手藝點讚，「第一次親手包粽子，味道還不錯」，趕緊拍了視頻發給媽媽看。

划龍舟、浸「吉水」、掛艾草，「穿越」話端午，民俗都一樣

穿著漢服，包著粽子，聊著端午民俗，大家話匣子打開了就關不住。大家發現，原來，兩岸端午節民俗也有非常多的相同之處，但又有著各自的特色。

深圳曾是龍舟競技盛行之地，深圳人將划龍船稱為「扒龍舟」。近30年，深圳龍舟活動最負盛名的是松崗、鹽田和南澳三地。與划龍舟相對應的，是浸「龍舟水」。人們認為龍舟滑過的水是「大吉水」，於是另一個習俗應運而生—— 浸「龍舟水」，寓意吉祥如意、萬事亨通。

說到划龍舟，余旻臻馬上懷念起了小時候最喜歡看的景象。她說，台灣和大陸一樣，端午節最有氣氛、最為熱鬧的也是划龍舟，台灣各地的主要河川在端午節這天都會舉行盛大的龍舟競賽，「來到深圳後，也很期待看深圳的龍舟賽」。此外，在台灣，家家戶戶還有打「午時水」的風俗，取正午時分的水用於清洗身體、泡茶、釀酒等，同樣寓意萬事如意。這與大陸許多地區，例如潮汕地區的習俗也是一模一樣。

兩岸青年在深圳，著漢服，包粽子，聊端午民俗。（深圳《晶報》）

民諺說「清明插柳，端午插艾」。在大陸端午節，人們把插艾和菖蒲作為重要內容之一，家家都灑掃庭除，以菖蒲、艾條插於門楣，懸於堂中，並佩戴中草藥製作而成的香囊。而在台灣，婦女們則會在頭上佩戴艾葉，孩子們在身上掛香囊。

包完粽子，魏婧還分別向黃國綸、余旻臻贈送香囊，互戴五彩繩，古風畫面太美，瞬間讓人「穿越」，而風趣十足的黃國綸則回贈自己最愛的「鹹鴨蛋」，讓人忍不住大笑，大家共祝「端午安康，事事順心如意」。（賴良青、白念平、曾廣霖/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）