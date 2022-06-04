清蓮可出於污泥，但政治可能嗎？

Youtub 頻道－Bit King 比特王出任務針對藍軍高雄市長的人選做了一次網路民調，結果張亞中以將近 77% 高支持度獲得網友青睞。

這則消息雖讓筆者不太意外，也在不久前上了新聞。但就筆者的觀察而言，一則以喜，一則以憂！喜的是張亞中這位既不搞派系，亦不對任何錯誤事情妥協的非典型政治人物能夠脫穎而出，是高雄人以及台灣社會的一道曙光，憂的是有許多人恐怕等著看他笑話，準備要往他身上貼標籤，好好針對他與招呼他。

我們雖然會常常說勇者無敵，但在近年來的台灣政治之中，我們可以看到勇者都是最容易被夾殺，也最會成為箭靶的那一個，往往是腹背受敵，膝蓋中了一箭都不見得會知道是誰射的。甚至是人在選舉過程中積極進取，倡導良性競爭，但抹黑抹紅抹黃潑糞卻都還是會從四面八方濺射而來，可說是要害一個人，叫他出來選舉準沒錯，針對這樣一個願意選擇在藍營虛弱不堪時站出來的勇者（勇於承擔者），自然會令人感到憂心。

但當筆者看到網友們對於政治惡鬥如此疲憊且消極的今日，竟有如此高支持度願意支持一個與藍營截然不同處事標準，且一路走來充滿堅定意志與始終如一的人，可見得想要跳脫出政治惡鬥的人是越來越多，越來越明確知道台灣的政治應該追求一條更為真誠與良治的道路，而非陷在現今的劍拔弩張，造謠生事的氛圍之中，更非濫用輿論與網軍將社會搞到疲憊不堪，充滿著對立的狀態。這些想要擺脫政治惡鬥的人們，才是台灣政治回到中道與理性討論的希望。

什麼？您會說張亞中不正是身處於政治惡鬥的其中一個陣營嗎？或許從表面上看，您這樣的看法沒有什麼不對，但就我個人的觀察，他的論述以及思維一直都圍繞在如何追求著為台灣好，為社會好，既能夠貼近人民，又能夠接受年輕思維的非典型政治人物。

說得更精準與精確一點，他的處事哲學與一舉一動，更像是一位政治家，不在乎自己的得失，只在乎是否能夠為台灣社會找回良善，以及更美好的未來。這樣的一個人，您能說他會跟那些只會政治惡鬥的政客一樣嗎？不妨再仔細去多了解他一下，就能體會到政客與政治家那種截然不同的差異了！

高雄市長這一局有得看了。民調最高的張亞中可否代表國民黨出線？出缐後可否在綠營的炮火污泥下存活？我們拭目以待！

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