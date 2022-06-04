新冠肺炎肆虐2年多來，已有2600多位民眾死亡，生死是人生大事，對活著的家屬更是，好好送一程，是家屬能為死去親人做的最後一件事，但受限24小時遺體須火化的防疫規定，多少家屬心痛只能淚眼隔著視訊，或是只有送行者代送最後一程，場面淒涼，連送行者都深感不捨。未料，指揮中心澄清沒有24小時遺體須火化的防疫規定，讓大眾感到十分傻眼，2年多來多少這樣悲傷的故事在媒體上不斷報導，莫非指揮中心都視而不見，或是冷血的認為這件事不重要，不需及時澄清 ？

指揮中心澄清沒有24小時遺體須火化的防疫規定，對過去經歷無法為確診家人送行的家屬來說，無疑在傷口又灑上了一把鹽巴，高雄一退疫軍官今年4月染疫死亡，由於以為遺體24小時須火化，兒子差點見不了最後一面而抱憾終生，家屬忍不住立馬跑出來抱怨。

但從醫院、衛生局到殯葬單位，到現在仍然可能不清楚，屬第五類法定傳染病的新冠肺炎只需24小時通報，而非遺體須24小時內火化，問題出在哪？

指揮中心說在記者會上已多次澄清，公文也發給了各地方單位，以為這樣大家就明白了，然而事實證明並非如此，記者會主要向民眾說明相關政策，但並不是每位民眾都看，且不一定從頭看到尾，至於已發公文，各地方政府為了防疫已經人仰馬翻，不免有解讀不周全之處，而此次比較吊詭的是，竟然所有地方單位及醫療院所都集體「誤解」。

當集體誤解出現的時候，指揮中心就應自我檢討究竟是哪個環節出了問題？而不是駝鳥心態對外表示已經有澄清了事，任何防疫政策，溝通十分重要，但指揮中心往往以自我為中心，姿態高傲，常有溝沒有通。

確診者遺體處置，事關重大，除了預防染疫擴大之外，還有家屬的感受，不是只有發發公文通知就足夠的。事情發展至今，指揮中心應請各地方單位及醫療體系共同召開會議，將其間不清楚的地方，直接面對面溝通清楚，不要再讓家屬無法為確診死亡者送最後一程的悲傷憾事再度發生。

（作者為前彰化醫師公會全聯會理事長）

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