5月5日美國務院網站大幅更新美台關係現況，刪除了舊版中「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語。美國務院事後還表示，「更新官網內容反映台美堅若磐石的非官方關係」。然而時隔不到一個月，國務院於日又再度修改論述，放回「不支持台灣獨立」的段落。

此一發展相信與國務卿布林肯5月26日在喬治‧華盛頓大學發表「美國政府對中國的政策」演說中，特別強調美國對台政策並未改變，仍在遵循「一個中國政策」，美國「反對台獨」有相當的關係；布卿甚至還強調「美國對華政策沒有要遏制中國崛起，更不是要引發一場新的冷戰」。這也難怪外交部長吳釗燮日前在接受《全美公共廣播電台》（NPR）專訪時，還特別讓人訝異的指出「台灣不尋求正式的獨立」。

針對布林肯上述的演說內容，我外交部指出「早在過去數周就與美有密切溝通」。然而，美國務院將「不支持台灣獨立」論述又放回美國務院網站，其對台政策像小孩子辦「家家酒」一般，說變就變、如同兒戲，不知道我外交部是否也在事前與美政府有過溝通？是否還要再次發表「深感遺憾」的聲明？

其實布林肯的演說，就是再度修訂國務院網站內容的前兆。不言可喻的是，美國政府一定是受到中共私下的嚴重抗議，甚至可能提出「損害美國利益」的警告，迫使美國務院不得不向北京低頭。美國仍是世界第一強權，「自打嘴巴」的事畢竟少見。同時美國因國力日漸式微，早已改變了過去美國說了就算的「單邊主義」，國際大事還得「問問北京的意見」。

美國務院網站內容2次的重大調整，不可能沒有經過至少是國務卿布林肯的批准；而國務院內眾多的官員，相信在對台政策方面，連自己都搞昏了頭。有專家戲稱，「美國的對台政策像月亮，初一十五不一樣」，放在眼前的案例確實不假。不過這也把民進黨政府耍昏了頭，真是不知該如何回應才好！

其實台美雙邊關係「堅若磐石」4個字，應該改為「脆如豆腐」才對。伊拉克及阿富汗許多百姓都認為「美國人不可靠」。同時，我們也要懇求美國老大哥「饒了我們」、「放過台灣」，因為台灣不像烏克蘭地大物博，實在是經不起山姆大叔這樣的折騰。這樣下去，台灣早晚會被玩瘋的！

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