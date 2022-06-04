美特種部隊在台協訓曝光後，又傳出日本政府打算最快今年夏天派遣防衛省現役自衛官常駐台灣，這將是日本首度派遣現役自衛官駐台。

蔡總統說了，現在是台美關係最好的時刻，所以美國就可以為所欲為，飛機亂飛、戰艦亂巡，把台海四週視為禁臠？到底來說，美國軍力強盛，老共至少忌憚幾分，儘管恨得直咬牙，也只敢磨刀霍霍，背後加緊作戰準備，沒有直接武力威脅；然而日本哥哥也在這個時候插花湊熱鬧，派遣現役自衛官駐台，這就顯得不自量力了。

中國跟日本是世仇，14年抗日戰爭的血債還沒還，民族的仇恨積壓許久，現在日本居然甘冒大不諱、公然招惹，這不是碰觸馬蜂窩是什麼？中國大陸會坐板凳白看戲？老共提出武統台灣的三大觸發條件，其一即包括｢台灣島內有外軍部署時｣，而蔡英文當政後一直在共軍頭上抹大糞，老共會吞得下這口氣嗎？這不是一直把台灣拉近到戰爭邊緣嗎？

為什麼會在此時此刻發出這則消息？是嫌日子過得太安定了，還是為了轉移疫情擴大的注意力？總之，為什麼不讓老百姓過個安定的日子？

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