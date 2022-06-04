「台美21世紀貿易倡議」到底是台美貿易關係的重大進展，還是只是台灣政府不斷退讓，配合美國的自我矮化，或許在6月底雙方正式見面會談之前，都還很難說。

行政院在6月1日晚間突然召開記者會，會中政務委員鄧振中宣布已在日前與美國副貿易代表視訊會晤，台美雙方即將啟動「台美21世紀貿易倡議」。雖然鄧振中興奮表示：「我等這一刻等了三十年，希望藉由這個談判機制，於未來最終能簽署具經濟利益的台美自由貿易協定（FTA）。」不過相比台灣官方流露出的雀躍之情，無論是台灣民間或美方媒體與官方的反應，都相對冷淡。熟知內情的專家說，從行政院公布此次倡議將會碰觸的11項貿易議題來看，不但就議題來說是美方比較關注，而且對台灣企業可能會是很大負擔的美國勞工與企業權益，倡議涉及的範圍也與去年台美雙方在談TIFA時相去不遠。既然談的項目差不多、對台灣的益處有限，去年的TIFA談到最後也沒有什麼進展，又有什麼值得期待？

更重要的是，行政院口口聲聲說這項倡議有機會成為台美簽訂雙邊貿易協定的第一階，但倡議中並沒有明確地將共推雙邊貿易設為目標，而且也沒有將最重要的降稅和市場准入等關鍵議題納入協商，真有可能達成對台灣與美貿易有利的實質結果嗎？不但台灣能否受益讓人懷疑，連美國共和黨籍的參議院財政委員會成員杜美都透過聲明表示，該倡議雖是強化美台貿易關係的重要第一步，但倡議目前排除傳統上作為自由貿易協定基石、包含削減雙邊進口關稅的市場准入條款，將限縮倡議能為美國勞工、製造商與消費者帶來的益處。

早在行政院6月1日晚間召開記者會之前，美國和日本媒體就已經替美方透露將會另找台灣談貿易的消息。當時的時間點就是在美國剛表示拒絕台灣加入IPEF不久。在檯面上剛拒絕台灣加入更具實質性與約束力的貿易協議，轉頭又趕快透過媒體放出風聲的用意，當然就是出於政治考量，未必真正想在短時間內與台灣達成雙方都互惠的貿易協議。偏偏以蘇貞昌為首的行政院官員們卻依然將這項倡議，說得好像美國已經宣布要跟台灣簽訂正式的貿易協定一樣。蘇貞昌甚至還很驕傲地說，能獲得這項倡議是因為台灣此前已經解決了很多貿易障礙，包含開放萊豬與福食。

要知道萊豬與福食本來應該是政府為了保障國民食安，要盡全力守住的關卡。政府當初扛不住美日的壓力強行開放也就罷了，如今還敢把犧牲國人健康這件事情拿來說嘴，對美國是因此才願意施捨台灣一個效益與效力都未知的倡議沾沾自喜，簡直就是搞不清楚狀況、價值觀錯亂。現在當的到底是台灣的官，還是美國的官？（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※