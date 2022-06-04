台灣這一波Omicron死亡率之所以會飆升超過千分之1多日，而不是停在通報5萬例時的萬分之3，是因為通報病例一多就衝垮了台灣的公衛量能。加上重症病例又誤信了指揮中心的錯誤就醫流程，造成病患在公衛體系內瞎轉找床，當然屢找不著。找床耽誤的時間，不但造就台灣的超額死亡率，還讓住院7日內的死亡占了4成以上。

指揮中心這次確診病患的收治流程最大的問題是出在找錯系統調床。台灣這兩年來都是透過公衛系統調動居檢或高風險居隔接觸者的床。老百姓都熟悉找床位必先打電話給衛生局或是1922，公衛部門就會派防疫計程車接送到指定檢疫或隔離場所。因為這些防疫計程車或場所都是公衛管轄，找到公衛，自然運行得非常順暢。

但這次病患找到公衛卻是找錯人，因為衛生局與1922手中都沒有隔離病房，要床必須要病人一家家醫院連絡才有可能找到。這就是新北市第一名亡故的孩童，傷心的父親要政府解釋消失的81分鐘。都耽誤在無頭蒼蠅般的找床過程，當然地方衛生局被指揮中心的通報系統操到癱瘓，根本沒空接電話也是原因之一。

即使衛生局電話打通了，一樣幫忙不大，因為衛生局手中沒有隔離病房，有的只是防疫旅館及集中檢疫所。最正確的隔離病床窗口應該是「傳染病防治醫療網」，但這單位已經被指揮中心窄化成「專家委員會」內的參謀位置，根本不是地方防疫作戰的現場指揮官，怪不得老百姓找床想都不會想到找這個組織。

「傳染病防治醫療網」是在SARS的時候建立，是個有法源的常設任務編組，指揮官是國家法定兼職公務員。平時六區的指揮官為地方衛生局的最高防疫參謀，疫情出現且中央成立流行疫情指揮中心時，六區指揮中心自動啟動。負責的任務就是統領整個醫療體系，協助公衛執行防疫任務，因為公衛沒法統領醫療，只有借重有給的指揮官調動所有醫療資源協助防疫。

所以現階段，「傳染病防治醫療網」已經啟動，所有的隔離病房及專責病房每天都會給地區指揮官知道，救護車也都由指揮官調度。地區指揮官制度設計就賦予跨區協調床位的權力，就是考量到各縣市醫療資源不均等，區域聯防確有必要。

這樣的法律責任，在這波疫情中竟然就被指揮中心濫權給糟蹋掉了，硬要自己來調床。基隆孩子收不了住院，指揮中心還出餿主意，要基隆衛生局找「緊急醫療網EOC」，根本是牛頭不對馬嘴，因為EOC協調的是加護病房，不是隔離病房。EOC也沒有法律授權，調動不了病床，只能協調病床，沒床也沒法硬生出病床。

所以今天台灣的超額死亡率，完全可歸咎在弱化了「傳染病防治醫療網」統合醫療協助防疫的功能。重症病患只好向手上沒床的公衛系統去求床，當然無法及時找到床。這個SARS時期在中部地區立下汗馬功勞的系統，若能早獲得重視，相信今天也不會這麼難看了。（作者為中華民國防疫學會理事長）