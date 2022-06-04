中美兩強的世紀博弈好不熱鬧，才在西太、印太交手了幾個回合，倏忽間，又轉到了南太。

中國與索羅門群島才於4月簽署安全協定，中國外長王毅就在5月26日至6月4日，訪問7個南太平洋島國加東帝汶，除8國外，王毅還將對密克羅尼西亞進行「雲訪問」，並與庫克群島總理兼外長、紐埃總理兼外長舉行視訊會議；期間並在斐濟主持召開第二次「中國—太平洋島國」外長會議。

中國這一連串在南太平洋積極的外交行動，勢必挑起美、澳、紐、日等國的敏感神經，並做出回應。這也意味著新世紀中美全球一盤棋的大博弈，已從棋盤的角與邊，開始向棋盤中央的大空落子。如果說，中國與索羅門4月簽署的安全協定，是中國對南太這個傳統上從來就是美國勢力範圍的大空「打入」的第一顆白子，那麼王毅的出訪，就是以這個貌似孤子的白棋為基礎，快速落子，將南太棋局「做活」，破壞美國黑棋的大空，並使南太與西太的中國白棋遙相呼應。

把中美這一盤空間上的大棋局放入人類歷史的時間向量中看，更有意思。當代中美新世紀的全球大博弈，其實就是人類近600年海陸兩權全球大博弈的延續。

1405年的鄭和大航海是中國作為人類歷史上從陸權向海權擴張的第一個試探，前後7次，為期28年，途經30多國，成果斐然。鄭和歿，明王朝叫停航海行動後，從15世紀末，才有葡萄牙、西班牙、荷蘭等一眾海洋國家的出現，也開啟了從16世紀到20世紀人類進入500年的海洋時代。

海洋時代500年，先後9個海洋強國崛起，通過海權擴張，並在工業革命的加持下，生產力與競爭力完全碾壓一眾陸權國家，包括一度擁有陸、海雙權卻又退縮為陸權的中國。從清末至民國時期，即是西方海權與中國陸權碰撞最激烈的時候，一直到1949年新中國成立大致告一段落。

1949年後所謂的冷戰時期，通過韓戰及越戰，陸權中國與海權美國打成平手，是一個歷史拐點，之後，陸權中國開始逐漸崛起，與仍處霸權巔峰的海權美國，展開了大約半個世紀的角力，主要交鋒於西太的第一島鏈。與此同時，中國汲取歷史教訓與經驗，在改革開放積累的經濟實力基礎上，重新開始重視海洋、海軍與海權。2012年中國的十八大報告正式寫入「中國要發展成一個海洋強國」，中國正在下決心要成為人類歷史上繼15世紀初中國作為第一個海洋強國後，在21世紀再度成為第11個海洋強國。

美國作為20世紀以來的全球霸權也是海洋霸權，面對一個才短短幾十年就快速崛起的中國，自然全力遏止打壓，在地緣上從西太到印太全面封鎖。但今日中國，不僅是陸權同樣也是海權新興強國，自然是全力衝撞突圍，不但要出太平洋也要出印度洋，不但出第一島鏈也要出第二島鏈甚至前進第三島鏈，中美交鋒因此從西太到印太至南太，也就不足為奇了。

中美博弈是全球大棋局，何嘗又不是歷史大棋局呢！（作者為媒體資深評論員）