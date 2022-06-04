自5月下旬以來，美國與台灣雙邊關係的發展異常熱鬧，尤其是美國的對台政策高潮迭起、變幻莫測，讓人目不暇給，相信也讓民進黨政府驚訝與懊惱不已。美國及我政府官員經常以「堅若磐石」形容雙邊關係，然而美國單方面的作法，真可謂侮辱了「堅若磐石」的真正意涵。

首先是從3月底200位眾議員及其後50名跨黨派參議員聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與美國主導的「印太經濟架構」(IPEF)；國務卿布林肯甚至在眾院外委會聽證會時強調，「美國不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門」。然而就在IPEF首輪會議啟動前夕，白宮國家安全顧問蘇利文卻指出，台灣將不會成為首輪參與國家，並未受邀出席啟動儀式，也不會被納入IPEF。

其次，由美軍所主導的年度海上軍事演習—環太平洋演習，即將於本月底展開，共有26國軍事單位參加。然而，不斷要求我們加強防禦武力，一再要求台灣購買大量美國武器，還要繼續提高國防預算的美國，卻沒有將我們的海軍列入邀請。這次演習的假想敵，正是美國警告台灣可能會武力犯台的中共，真不知老美玩的是什麼把戲？聯合軍演是為協同作戰做準備，難道將來美軍要獨力對付共軍？

再者就是美國國務院於5月初，將其網站中的美台關係現況大幅度更新，刪除了舊版中「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語。然而，就在蔡政府及部分民進黨支持台獨者興奮不已之際，布林肯在一所大學演說中，卻特別強調美國對台政策並未改變，仍在遵循「一個中國政策」，美國「反對台獨」。緊接著國務院網站又再度修改論述，放回「不支持台灣獨立」。

吾人僅從以上事實，即可看出美國對台灣的政策並無一致性。雖然美國一再強調，海峽兩岸都不可單方面改變現狀，並鼓勵雙方能進行接觸與對話；但美國卻一再要求，甚至可以說是強迫台灣購買武器，還要我們改回徵兵制，這不正是鼓勵台灣與大陸對抗？在此情況下，兩岸要如何走向和談？美國政府骨子裡的盤算，倒是希望兩岸打上一仗，進而坐收漁翁之利。

針對美國對台灣左手捧著聖經、右手持著寶劍的兩手策略；既鼓勵我們與大陸對抗，又不同意台灣獨立；既要享受台灣的科技成果，又不讓我們加入美國主導的經濟組織。凡此既矛盾又荒唐的對台計謀，都正在考驗著蔡政府的智慧及勇氣。

就算蔡政府能如美國所願，將台灣打造成刺蝟島；進而刺激北京動武，台灣被迫獨力應戰，則其悲慘下場已可預見。民進黨政府必須認清時勢，擺脫美國揮舞的魔棒，制定有利台灣的最佳政策，才是台灣人民與中華民族之福。（作者為大學英文講師）