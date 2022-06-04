日前總統蔡英文前往陸戰隊視導，在媒體前扛起國造紅隼反裝甲火箭，由於此型火箭有效射程僅數百公尺，是標準巷戰型武器，透過總統親自示範，似乎在宣示：如果北京武統，台灣將不惜拚到巷戰！

巷戰是腥風血雨的戰爭形態，必須有平民百姓的支持與參與。徒有武器，人民若不具備頑強的戰鬥個性，受限於人的因素，最終也只會是鏡花水月。

至於一個族群具備什麼樣的戰鬥個性，那是上帝的安排，基本上可參考以下三個因素：

1. 謀生技能

獅子凶狠，原因是牠的食物會逃，會反抗；若不凶狠，何以維生？綿羊的食物是嫰草，不會移動，不會反抗，經過億萬年演進，自然培養出溫馴可愛的羊性。因而一個族群具備什麼樣的戰鬥個性，首先要看他們依靠什麼技能維生？遊牧民族逐草而居，必須與人獸爭地盤，還要和嚴苛的大自然對抗，因而善騎善射、嗜殺，日久養成侵略的個性；又因為常吃肉，所以高大壯碩、孔武有力。反之務農民族習慣了日出而做、日落而息，帝力於我何有哉的穩定生活，所以個性保守，不善搏命，再加上少吃肉，以致身材瘦小，戰鬥力不足；戰時別說是上戰場，單單是每天「移防來、移防去」，就可以折騰掉他們半條命。

2. 生活環境

物質生活越是艱困的地區，人民的鬥性越是頑強，為了一處水源、一塊耕地，就可能與鄰居拚個你死我活，此正所謂「窮鄉僻壤出刁民」。反之，長期生活在安逸、富裕的環境，由於對生活的眷戀，上戰場的意願必然低。「生於憂患，死於安樂」，講的就是這個道理，困苦的環境可以磨練人們的個性與意志，安樂的生活只會讓人們柔弱與軟化。中國近代戰爭，表現較佳戰力的三個省分為廣西、湖南、四川。廣西遠離中原，經濟文化水平相對落後，曾一度被稱為「南蠻之地」。湖南地處長江中游，東南西三面環山，境內有四條大河，是標準「山水相交」的崎嶇地形，不利耕作和交通，潮熱多雨的氣候又容易引發天災與疫疾，自古就是艱困之地。四川雖是富庶的「天府之國」，卻也因為富庶，所以爲兵家必爭之地；另外四川是多民族匯聚區，民族衝突頻發，因而爲了應付外來族群的侵犯，或是取得對內衝突的勝利，四川人養成了驍勇善戰的個性。再簡單一句話，生活在艱困的地區，人民為了活下去，必須養成「與天爭、與人鬥」的頑強個性。

3. 溫度

居住在赤道附近，由於氣候炎熱，動不動就流汗，人民懶得勞動，日久養成慵懶、順天知命的習性。緯度逐漸增加，溫度日趨下降，人民比較勤勞。再往高緯度移動，氣候變得寒涼，運動才會讓身體產生熱能，人民勤於工作，因而具備充沛的精力。也所以，寒帶國家如朝鮮、俄羅斯，人民比較凶悍；熱帶國家如肯亞、坦尚尼亞、尚比亞、安哥拉、剛果、衣索比亞等，由於人民順天知命、不善抵抗，容易引發外來強權殖民，或內部野心分子獨裁。

生存是戰鬥力的關鍵，如果勝者活，敗者亡，戰鬥力必強。從上述三個標準來衡量，台灣即使不居於劣勢，也絕不屬於優勢；故而面對六次外來政權，台灣人並未寫下可歌可泣的抗爭史，唯一讓歷史有點驚豔的是反抗日本的乙未戰爭，然而時間也僅僅六個月，遠短於原住民武力抗爭的二十年。

敢打敢拚敢殺，不是嘴巴上講一講，而是上帝寫在骨髓裡的遺傳基因。拿乙未戰爭和現今的台灣相比，原住民不再以狩獵為生，七十歲以下的居民也不曾經歷戰爭，安逸生活七十多年以後還有多少人能夠居安思危，願意和中共正規軍打一場腥風血雨的巷戰？不知您有多少自信，然而我十分悲觀。（作者為海軍前艦長）

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