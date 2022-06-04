疫情肆虐下香港第1季經濟成長率衰退4%，遠低於市場預期的衰退1.5%，失業率更是從上1季的4%攀高至5%。背後主因不外是為配合北京清零政策，採取嚴格的防疫措施，內需消費及旅遊相關行業大受打擊，連帶重創經濟。香港GDP組成中私人消費占比約6成，因疫情而導致的消費嚴重萎縮，自然成為拖累經濟的關鍵元凶。

吸引外企與資金回流

堅壁清野的防疫措施不只影響經濟表現，國際企業及人員移動也大受影響。香港美國商會公布2022年企業信心調查，在香港的美國企業中，60%受訪者將國際旅行限制列為當前最大擔憂。該報告明確指出，儘管香港市場依舊存在龐大商機，但嚴格防疫措施，導致外籍人士與資金加速流失，香港國際金融中心的吸引力也大受削弱。

香港歐洲商會3月底做的一份調查報告也顯示，高達49%歐洲企業準備在未來12個月內全面或部分撤出香港，只有17%沒有搬遷計畫。該報告亦針對專業人才移入進行調查，超過一半（52%）受訪對象表示，過於嚴格的防疫標準是他們不願前進香港的最重要考量因素。

中美關係惡化加上嚴控疫情政策，正讓香港陷入前所未見的人才流失困境，包括金融服務業都無法倖免。花旗、美銀及法興等外銀陸續傳出駐港高階主管遷往新加坡。新加坡觀光局的數據可以驗證這個事實。據統計，今年第1季從香港入境新加坡人士幾乎倍增。其中，除了過去定居香港的新加坡人回流外，絕大部分多屬香港居民與原在香港工作的外國專業人士。

香港引以為傲的國際金融中心光環，在政局紛擾與疫情延燒夾擊下，似乎逐漸黯淡。這對香港甚至是大陸經濟長遠發展來說，恐怕都不是好事。自1979年大陸開始全面實施經濟改革以來，香港製造業幾乎全數轉移至珠三角的深圳及東莞，製造業在整體經濟結構中占比僅1%，服務業高達93.4%，其中又以金融及保險業占比重23.4%，為最大宗。

一旦國際金融中心角色淡化且人才逐漸流失，作為主要經濟引擎的金融服務業，勢必也會跟著失去動能，經濟自然不會好。

鬆綁陸港金融互聯通

另一方面，香港作為大陸重要的轉口貿易樞紐，也是資金對外聯繫的重要門戶與跳板，經濟動能萎縮且金融服務能量縮減，一定會連帶影響大陸經濟表現。更何況，在中美關係日趨緊張的這個節骨眼上，香港所扮演的國際金融中心角色與作用，勢必更為重要。日前李克強接見香港新特首李家超時，特別期許香港能充分發揮傳統優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，同時加快打造國際創新科技中心。背後圖謀的，不僅是單純找回香港過去榮景而已，更希望藉著香港的金融服務量能，挹注大陸經濟活水，甚至進一步帶動大陸金融市場發展。

誠如李克強說，大陸是香港最堅強的後盾。1997年亞洲金融風暴，大陸力挺香港，提供真槍實彈打擊國際禿鷹，讓香港得以安度金融危機。現階段，儘管大陸面臨龐大的經濟下行壓力，但經濟規模與金融市場動能都不可同日而語。力保香港金融中心地位，不是能不能，而是要不要的問題。

實際作法上，如何利用大陸豐富市場資源與亟待開發的金融潛力，結合香港170多年歷史的金融發展經驗與優勢，藉以吸引外企、資金與人才回流是關鍵所在。進一步鬆綁陸港兩地金融市場的互聯互通，擴大香港離岸人民幣市場的業務與商品等，都是確實可行的作法。

畢竟這不只符合大陸市場持續開放的方向，也有利於香港金融地位的提升。香港一國兩制進入下半場，端出既能貫徹一國兩制精神，又有市場吸引力的政策牛肉，是當前大陸領導人的最高智慧。