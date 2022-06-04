台南80多歲的劉姓老翁染疫後過世，依規定遺體在24小時內迅速入殮火化，家人來不及見最後一面，相當難過。知名編劇岳清清在臉書發文懷念染疫過世的15歲侄子，並哀傷表示，因遺體要在24小時內火化，整個後事處理的流程十分倉促，連墓園都來不及找。

火化誤解 指揮中心甩鍋

對此，北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰發文表示，台灣社區已經是遍地病毒，何必強制遺體快速火化，造成家屬一輩子的傷痛。疫情指揮官陳時中回應表示，沒有規定要24小時內火化，只是要求24小時內通報；副指揮官莊人祥甚至說，「外界好像一直都有誤解。」言下之意，是大家沒有搞清楚指揮中心的規定。

新冠疫情爆發至今2年多了，且已造成2800餘人死亡，醫界及殯葬業界根據疾管署網站上《確診遺體處理時效》的規定，都安排確診死亡者在24小時內火化，讓不少家人親友只能看到骨灰罐，沉痛遺憾。不料陳時中竟說根本沒有這樣的規定，把責任推給業者，莊人祥還輕描淡寫的說是誤會一場，但業者表示規定本來就是如此。再說，既然指揮中心知道這件事一直存在誤解，那為什麼2年多都不澄清一下，讓這麼多家庭不能見確診亡者的最後一面而遺憾終生？

國內疫情飆漲，單日確診人數動輒7、8萬人，每天有百餘人死亡，民眾終日處於恐懼中，但指揮中心卻不斷放寬相關防疫措施，讓病毒更快速流竄，似乎就是為讓陳時中得以早日從疫情指揮官脫身、投入選舉。

外傳兼任民進黨主席的蔡英文至今仍屬意推出陳時中競逐台北市長，因此儘管疫情仍處高峰，陳時中近日非關防疫的行程也漸漸多了起來。例如，被外界封為「防疫女神」的女星賈永婕無意間透露5月下旬的某個周日在北海岸餐廳遇見陳時中，雖然賈永婕興奮的說，這真是奇妙的緣份，但外界不解，當天本土確診案例為7萬6539人、145人死亡，疫情如此嚴峻，陳時中還有心情、還有時間跑那麼遠去吃大餐，究竟所為何來？不少人推測，其實這就是選舉的「跑攤」活動。

只顧選情 放任疫情擴散

或許正是因為陳時中早已分心到跟防疫無關的事情上，才會放任「24小時火化」這種慘無人道的措施被「誤會」了2年都沒有修正；才會在疫苗、快篩試劑和藥品這防疫三寶都嚴重不足的情況下，硬是放寬防疫規範，令國人暴露在染疫的高風險中；才會遲遲不肯採購足量的兒童疫苗；才會在看到確診護理師被召回工作後，休息時間只能克難拿紙板鋪在地板上睡覺時不解的問：「怎麼會這樣？」甚至在面對幼童染疫後得腦炎死亡的案例增加時說：「沒有想到相對CASE比較多！」

這麼多的意外和想不到，不但顯示陳時中無能，更證明他已無心防疫，所以才會出現各式各樣荒腔走板的防疫作為。從去年到今年，國內疫情兩度大爆發，早已讓台灣從所謂的防疫績優生變成防疫末段班。從5月中旬開始，台灣單日確診數多次高居全球第一，可見疫情之嚴峻；此外，根據彭博社新近發布的全球防疫韌性月評比，台灣5月在53個國家中位列第51名，是倒數第3名，較前月遽降19個名次，跌幅最大。

而自4月底開始的這一波疫情不但更為嚴重，甚至截至目前為止，還遠遠看不到盡頭，不知還有多少國人要經歷疫情的苦難折磨，思之令人悚然且不忍。台灣的防疫之路顯然還十分漫長，需要願意全心、用心投入防疫工作的專業指揮官，帶領國人度過抗疫的挑戰。如果陳時中還在擔任防疫指揮官，那麼防疫政策往往都要考慮他何時可以參選，而做出種種「削足適履」的不當措施，不僅妨礙了防疫工作的正常運作，更造成官僚殺人的後果。

不要讓陳時中個人的選情耽誤了台灣的疫情。不論他想要選什麼，如果陳時中的心已經飛到選舉，那就趕快辭去指揮官，專心去搞選舉活動吧！