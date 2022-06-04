兒童和中南部疫情延燒，中央在六都開設大型兒童疫苗接種站，行政院長蘇貞昌端節前往中南部視察，一上路，不但抗議聲如影隨形，宣布政策時還口誤：要大家一起來打贏這場「防疫選戰」。沒錯！雖然乍聽好似口誤，但蘇貞昌的確透露了民進黨的內心話，就是把這場疫情當選戰打。

不管是從一開始的邊境管制、小明返鄉，蔡政府的防疫就有著濃厚的政治味，後來的疫苗政策，寧可延誤疫情，打死也不讓大陸的代理疫苗進口，為了意識形態，多死幾條人命算什麼。這種反中抗中的意識形態，就是民進黨近幾次選戰中屢試不爽的「贏的策略」。

最明顯「防疫選戰」策略，就是在4月間蔡英文總統宣布的「與病毒共存」政策，蘇貞昌還美化為「新台灣模式」。一般認為，這完全是為了6月底幫陳時中解套，順利參選的布局。

在「新台灣模式」下，確診和死亡暴增，如今疫情果然攀上高原期，每天有7、8萬人確診，150人左右死亡，民進黨還宣傳「超級免疫」，要讓所有人都感染一遍，完全不管長新冠的後遺症，現在把兒童也拉進來，眼看著兒童確診併發腦炎，除了呼籲打疫苗，完全放任。迫不急待要趕快進入群體免疫，接著過正常生活，陳時中順利轉身參選。

4日的疫情，新增中重症496人，死亡152例，雙雙都創下新高，陳時中卻說已經快到高點了，自滿之情溢於言表。中南部疫情才開始升溫，北部也還不算下降，這樣就快到高點了嗎？想著月底的提名，陳時中也太心急了吧！民進黨這場「防疫選戰」打得完美，卻害慘老百姓。